CNTE: Panorama previo del paro indefinido en Zócalo capitalino

Luego de confirmar que este lunes 25 de mayo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaría con las movilizaciones sociales que buscan presionar para que el Gobierno de México responda sus demandas, algunas avenidas en el corazón de la Ciudad de México, se encuentran intervenidas debido a la marcha de la CNTE.

A partir de las 9 de la mañana, salió la concentración y la marcha de los trabajadores de la educación, quienes van camino al Zócalo capitalino para solicitar que las autoridades den cumplimiento a las demandas de la CNTE.

Aunado a esto, se prevé la instalación de un plantón indefinido en la Plaza de la República. Entre los manifestantes, circulan las versiones que podrían establecerse entre 2 y 3 días, según les respondan sus demandas.

Sin embargo, podrían no llegar ni siquiera a instalarse en la Plaza de la Constitución, por lo que se estima podrían establecerse en los alrededores del centro histórico de la Ciudad de México.

En el centro histórico de Oaxaca sí se logró instalar un plantón por parte de los maestros de la CNTE. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

Marchas en Oaxaca

Las manifestaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), afectará un estimado de 800 mil alumnos con la suspensión de labores. Las movilizaciones sociales, también están presentes en Oaxaca, desde el Monumento a Juárez hasta el zócalo oaxaqueño.

La CNTE no llegará al Zócalo capitalino

Sin embargo, de acuerdo con medios de comunicación locales, los manifestantes de la CNTE no podrán llegar al Zócalo capitalino, debido a que se encuentra un operativo de protección de la plancha de la Plaza de la República, que protege las instalaciones ya avanzadas del FanFest para el Mundial 2026.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Las demandas de la CNTE en ambos puntos de la república mexicana son:

en ambos puntos de la república mexicana son: La reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

y de la Reforma Educativa de 2019. El regreso al sistema de pensiones sin Afores

Seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

al 100% al sueldo base. Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

#SEPInforma ? | En conjunto con la @SEGOB_mx, reiteramos nuestra disposición permanente al diálogo, la concertación y la construcción de acuerdos con la #CNTE.



Conoce más: https://t.co/oN69Swl7pQ pic.twitter.com/AbV9iQJbVT — SEP México (@SEP_mx) May 25, 2026

Al respecto, esta mañana, la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, aseguró que "Hay diálogo con Secretaría de Gobernación y Secretaría de Educación Pública". A través de su rede social X, la SEP publicó un comunicado, donde reitera "disposición permanente al diálogo, concertación y la construcción de acuerdos con la CNTE", asegura.