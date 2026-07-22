¿Qué pasó con las obras del Metro de CDMX tras el Mundial?

Las remodelaciones del Metro, que iniciaron meses antes de iniciar el Mundial 2026 con el objetivo de optimizar la movilidad de los capitalinos y turistas antes, durante y después del magno evento, hoy todavía presentan algunas situaciones inconclusas.

Pese a que obras como la calzada flotante de Tlalpan o la remodelación de estaciones del Metro como Chabacano, Bellas Artes o Zócalo, se reabrieron al público, usuarios siguen reportando fallas y espacios sin terminar, especialmente al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Al menos 2 diarios de circulación nacional, señalaron esta mañana en sus primeras planas, que existen al menos 3 estaciones de la Línea 2 del Metro que todavía tienen material de obra o que se encuentran bajo intervención de trabajadores de la construcción.

Obras inconclusas tras Mundial 2026

Entre los espacios inconclusos en su renovación, se encuentran los pasos peatonales o bajopuentes de Calzada de Tlalpan, que hasta el momento se reportan cerrados y en abandono, así como los de la zona de Calzada Chabacano y Fray Servando Teresa de Mier.



Pese a la apertura al público usuario, al interior de las estaciones persisten materiales de construcción. Foto: Cuartoscuro

Estaciones del Metro siguen en remodelación

Pese a que en el mes de marzo, la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, había declarado que los proyectos habrían concluido para antes del 11 de junio, hoy es fecha que las remodelaciones en las estaciones del Metro aún no concluyen. Algunas de las que presentan afectaciones y limitación en movilidad de usuarios son:

Estación Bellas Artes: Pese a que se reinauguró el pasado 7 de julio, se encuentran cerrados sus dos accesos del lado del transbordo de la Línea 8. Hoy la estación todavía faltan letreros de señalética e incluso algunos trabajadores se encuentran pegando mármol en el piso y escalera.

Pese a que se reinauguró el pasado 7 de julio, se encuentran cerrados sus dos accesos del lado del transbordo de la Hoy la estación todavía faltan letreros de señalética e incluso algunos trabajadores se encuentran pegando mármol en el piso y escalera. Chabacano: El paso peatonal elevado sobre Tlalpan, aún está inconcluso, ya que el andador que conectaría con la estación del Metro, aún no está listo. Además, al interior de la estación se registran filtraciones evidentes durante la temporada de lluvia.

Este domingo termina el #mundialdefútbol2026 y la #CalzadaFlotante aún no está terminada...y ni la van a terminar en este mes sino hasta enero o febrero del 2027 aunque lo van a presumir como un "gran logro" para las elecciones de ese año.

Así está en el #MetroChabacano. pic.twitter.com/7wELyO1qjf — Federico Serrano (@federico117s818) July 18, 2026