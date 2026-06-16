Westcol expone al AICM tras su llegada para el Mundial: "Me sacaron un monton de money"

La llegada de uno de los streamers más populares de Latinoamérica a la Ciudad de México no comenzó con la celebración que esperaba.

En medio de la fiebre por el Mundial 2026 y los preparativos para seguir de cerca el debut de la Selección de Colombia, el creador de contenido colombiano vivió un momento de tensión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En Ovaciones te damos todos los detalles de lo que le sucedió al influencer Westcol en su llegada a la capital del país.

Foto: @westcol



Westcol denuncia al AICM

El streamer colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol, informó a través de sus redes sociales que enfrentó un inconveniente apenas aterrizó en la capital mexicana.

Sin entrar en detalles iniciales, el creador de contenido aseguró que atravesó una situación complicada en el aeropuerto, lo que alteró los planes de trabajo que tenía preparados para realizar transmisiones relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de su cuenta de ´X´ (Twitter), el colombiano escribió:

"Muchachos estoy en México pero nos retuvieron los equipos de streaming y me sacaron un montón de money... devolvieron a dos del equipo naaa brother ando triste pero aquí estamos YA!".

Muchachos estoy en México pero nos retuvieron los equipos de streaming y me sacaron un montón de money... devolvieron a dos del equipo naaa brother ando triste pero aquí estamos YA!



Hay banderazo colombiano aquí en México será que me tiro pa allá con la ganga ? — WESTCOL (@WestCOL) June 16, 2026

¿Qué le pasó a Westcol en CDMX?

Posteriormente, el streamer explicó que las autoridades del AICM retuvieron parte del equipo tecnológico que transportaba para realizar sus transmisiones en vivo durante el Mundial 2026.

De acuerdo con su versión, él y su equipo permanecieron varias horas en el aeropuerto mientras intentaban resolver la situación.

Además, compartió que tuvo que realizar un pago considerable para recuperar algunos de sus dispositivos de trabajo.

Entre los equipos retenidos se encontraba un LiveU, una herramienta profesional utilizada para realizar transmisiones en directo mediante redes móviles y que resulta fundamental para la producción de contenido en tiempo real.

Westcol aseguró que, para evitar perder el dispositivo, tuvo que cubrir un costo que calificó como excesivo.

Lo pudimos pasar pero nos quitaron mucha money.. ahora les cuento, nos tocó pagar ese LIVE U prácticamente otra vez porque no nos lo querían dejar pasar pero tampoco nos lo querían devolver

El creador de contenido también señaló que dos integrantes de su equipo, encargados de aspectos técnicos y audiovisuales, no pudieron ingresar al país y fueron enviados de regreso a Colombia, situación que complicó aún más la cobertura que tenía planeada para el debut de la selección cafetera.

Pese al mal momento, el influencer confirmó que logró recuperar parte de su equipo y que continuará con las transmisiones programadas desde México.

En otra de sus publicaciones, insistió en que toda la documentación de sus equipos se encontraba en regla:

"Nosotros tenemos todo eso al día, brother, viajamos con eso por todo el mundo, le dimos la vuelta a China, imagínate; hoy nos quisieron j*der".

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