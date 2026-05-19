Detienen a Wendy Fabiola "N", alias "La Tía", relacionada con el homicidio de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre la detención de Wendy Fabiola "N", alias "La Tía", por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

De acuerdo con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, Wendy Fabiola mantenía comunicación con Gerardo "N", "El Congo", quien también está siendo investigado por su participación en el homicidio del edil.

La información que "La Tía" compartía tiene que ver con los operativos que se hacían en zona, tanto de carácter estatal como federal.

Mencionó que la detención se realizó la semana pasada gracias a un trabajo coordinado entre personal de la propia Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Se señaló que al momento de la detención se incautó un teléfono celular y diversas dosis de marihuana y metanfetamina.

Por último, la Fiscalía del Estado informó que la detenida fue vinculada a proceso el pasado 16 de mayo por delitos contra la salud y posesión de cartuchos.

La Fiscalía de Michoacán informó la detención de Wendy Fabiola "N", por su presunta relación con la célula criminal de El Congo y con el grupo investigado por el homicidio de Carlos Manzo.



De acuerdo con el fiscal Carlos Torres Piña, "La Tía" o "Wendy" presuntamente se... pic.twitter.com/DNiT3U6FTR — Azucena Uresti (@azucenau) May 19, 2026

¿Qué le pasó a Carlos Manzo?