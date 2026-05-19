La implicada presuntamente era la que pasaba información del alcalde de Uruapan, Michoacán al grupo delictivo que le quitó la vida
Detienen a Wendy Fabiola "N", alias "La Tía", relacionada con el homicidio de Carlos Manzo
Por: Jazmín Rodríguez
La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre la detención de Wendy Fabiola "N", alias "La Tía", por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.
De acuerdo con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, Wendy Fabiola mantenía comunicación con Gerardo "N", "El Congo", quien también está siendo investigado por su participación en el homicidio del edil.
La información que "La Tía" compartía tiene que ver con los operativos que se hacían en zona, tanto de carácter estatal como federal.
Mencionó que la detención se realizó la semana pasada gracias a un trabajo coordinado entre personal de la propia Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Se señaló que al momento de la detención se incautó un teléfono celular y diversas dosis de marihuana y metanfetamina.
Por último, la Fiscalía del Estado informó que la detenida fue vinculada a proceso el pasado 16 de mayo por delitos contra la salud y posesión de cartuchos.
¿Qué le pasó a Carlos Manzo?
- El Asesinato: El pasado 1 de noviembre de 2025 Carlos Manzo Rodríguez, quien era alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a tiros en la plaza principal del municipio, mientras encabezaba un acto público durante el Festival de Velas en el marco del Día de Muertos.
- Avance en las investigaciones: Desde noviembre de 2025 a la fecha, la Fiscalía de Michoacán y autoridades federales han hecho varias investigaciones y determinaron que el atentado fue ordenado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Detenciones: En los meses posteriores se logró la detención de más de 20 personas implicadas, incluyendo a miembros de su propio cuerpo de seguridad y funcionarios infiltrados.
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