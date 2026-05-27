"Mi declaración ayudará a esclarecer el operativo en el que murieron agentes de la CIA", César Jáuregui, ex fiscal de Chihuahua

El ex fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, dijo esperar que la información proporcionada ante la autoridad contribuya a esclarecer el operativo en el que fue asegurado un narcolaboratorio y donde posteriormente fallecieron dos elementos de la Central Intelligence Agency (CIA), caso por el que acudió a rendir declaración en calidad de testigo.

Después de atender el citatorio, en entrevista, precisó que tras la comparecencia ya no recibió un nuevo citatorio y aseguró que haber respondido el cuestionario formulado por la autoridad permitirá a la dependencia contar con mayores elementos para continuar con la investigación.

"Eso va a permitir a la fiscalía tener mayores elementos para comenzar a hacer una investigación, que le permita concluir qué es lo que ocurrió en esos hechos", dijo.

El ex fiscal explicó que respondió un cuestionario relacionado con los hechos investigados y sostuvo que espera que sus declaraciones ayuden a esclarecer el caso.

"Yo espero que esto sirva para que se vayan aclarando las cosas y las situaciones", afirmó Jáuregui Moreno.

Jáuregui Moreno, quien renunció a la Fiscalía de Chihuahua el pasado 27 de abril, después de que se diera a conocer que dos elementos de la CIA fallecieron en un accidente tras el operativo y que, presuntamente, las autoridades federales no tenían conocimiento de la participación de los agentes extranjeros.

Asimismo, aseguró encontrarse tranquilo ante la investigación. "Por eso vine", respondió al ser cuestionado sobre su estado frente al proceso.

César Jáuregui acudió ante la FGR en Ciudad Juárez como testigo en la investigación federal sobre presuntas operaciones de la CIA en Chihuahua tras el hallazgo de un narcolaboratorio.



Aseguró que espera que su comparecencia ayude a esclarecer los hechos. https://t.co/C4WbM0EqxJ — José Luis Sánchez Macías (@SoyPepeMacias) May 28, 2026

Sobre si percibe imparcialidad por parte de la Fiscalía General de la República, afirmó que "más allá de ese tipo de consideraciones, lo que hay que tener claro es que cuando alguien es requerido por una autoridad, tiene la obligación de venir a responder".

Al ser cuestionado sobre si regresaría al cargo una vez concluida la investigación, Jáuregui Moreno no respondió y se retiró del lugar.

¿Por qué destituyeron a Jáuregui?

El ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui renuncio a su cargo el pasado 27 de abril, luego de la polémica que causó el ingreso de agentes de Estados Unidos, presuntamente participaron en un operativo en Chihuahua.

"Con pleno respeto a la transparencia, presento mi renuncia irrevocable a mi cargo como fiscal general del Estado. Mi actuación ha tenido como norte la protección de la sociedad y la acción, con toda la fuerza del Estado, para enfrentar al crimen organizado", declaró el funcionario en rueda de prensa.