Comuneros bloquean e incendian vehículos tras triple homicidio en Pomaro, Michoacán

En la comunidad de Pomaro, Michoacán los pobladores bloquearon e incendiaron varios vehículos sobre la carretera federal 200 en la costa del estado.

Lo anterior en protesta por el asesinato de tres personas ocurrido en la madrugada en una emboscada en la carretera Colola-Maruata.

Habitantes de la comunidad colocaron unidades sobre la vialidad y posteriormente les prendieron fuego para exigir justicia y una respuesta inmediata de las autoridades, al considerar insuficiente la información proporcionada hasta el momento sobre el ataque armado.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos que detonaron la movilización ocurrieron cuando hombres armados interceptaron una camioneta pickup color gris y abrieron fuego contra sus ocupantes.

En el lugar perdieron la vida Jerónimo García Flores, asesor jurídico de la comunidad indígena de Pomaro, así como Lucas Flores Tolentino, tesorero comunal. Una tercera víctima, presuntamente docente, también fue asesinada, aunque hasta el cierre de esta edición no había sido identificada oficialmente por las autoridades.

Tras la agresión, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán acudió a la zona para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Sin embargo, familiares y habitantes de Pomaro manifestaron su inconformidad por la falta de información sobre el avance de las investigaciones y demandaron mayor presencia de las corporaciones de seguridad en la región.

Tras el asesinato del asesor jurídico, el tesorero del comisariado comunal y dos profesores ocurrido la tarde de ayer, 28 de mayo, habitantesde Pómaro, en Aquila, Michoacán incendiaron un autobús, en señal de protesta, frente a instalaciones de la SEMAR. pic.twitter.com/iGwl9XjQHF — opciÓN.mx (@opcion_mx) May 29, 2026

Los comuneros advirtieron que mantendrían las acciones de protesta hasta recibir atención directa por parte de las autoridades estatales y conocer avances concretos en el esclarecimiento de los homicidios.

La situación genera afectaciones a la circulación sobre la carretera costera, la principal vía de comunicación de la región Costa que conecta Lázaro Cárdenas, Michoacán, con Manzanillo, Colima.