Denuncia Morena al gobernador de Nuevo León y su esposa ante la FGR

Diputados locales de Morena en Nuevo León, acompañados por senadores, presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra el gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, por participar en un esquema de triangulación de recursos y difusión de su imagen con recursos públicos.

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León, Anabel Alcocer, acompañada por el delegado político en el estado, senador Alejandro Murat; así como los senadores Judith Díaz y Waldo Fernández, legisladoras y legisladores locales encabezados por su coordinador Mario Soto Esquer, acudió a entregar la denuncia formal.

? Desde la Fiscalía General de la República, legisladores y líderes de nuestro Movimiento en Nuevo León, presentaron una denuncia formal por el presunto desvío de recursos federales y estatales por parte del gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez. pic.twitter.com/AZgqr4sT7O — Morena (@PartidoMorenaMx) May 26, 2026

Alcocer precisó que la denuncia deriva de información pública dada a conocer por medios de comunicación donde se documentan presunta triangulación de recursos públicos hacia un despacho jurídico vinculado con el gobernador y su familia.

Dijo que el entramado de contratos y transferencias entre empresas, involucra más de mil 400 millones de pesos que salieron del gobierno del estado y cayeron en el despacho fiscal donde es socio el papá del gobernador.

"Nuestra obligación es exigir transparencia, legalidad y rendición de cuentas", afirmó.

Morena contra la corrupción

Lo anterior, tras precisar que Morena está en contra de la corrupción y acotó que esa fue una de las principales causas que dio origen al movimiento de la 4T.

Explicó que la denuncia se presentó ante la FGR porque podría configurarse un desvío de recursos que provendrían de fondos federales, por lo que la FGR es la instancia competente para resolver e investigar este caso.

"Empresas proveedoras del gobierno estatal recibían recursos públicos y posteriormente realizaban estas transacciones millonarias a empresas relacionadas para que finalmente terminaran en cuentas vinculadas al despacho Firma Jurídica Fiscal y Abogados", dijo.

Explicó que los recursos eran pagados por el estado para pagar a proveedores y que finalmente ciertos porcentajes de estos han caído en este despacho fiscal del cual es socio el papá del gobernador.