Sin aturdimiento y entre golpes: denuncian crueldad animal en el Rastro Municipal de Pachuca

Videos difundidos en redes sociales exhiben presuntas prácticas ilegales de sacrificio animal y reavivan el debate sobre bienestar animal, riesgos sanitarios y supervisión de autoridades.

¿Qué revelan los videos sobre el Rastro Municipal de Pachuca?

El Rastro Municipal de Pachuca se encuentra en el centro de la polémica luego de la difusión de videos donde se observan presuntas prácticas crueles contra animales destinados al consumo humano.

Las imágenes, compartidas ampliamente en redes sociales, muestran a varios cerdos colgados de una sola pata mientras emiten fuertes chillidos e intentan soltarse desesperadamente.

En uno de los videos también aparece una persona con un cuchillo largo que presuntamente pica a los animales mientras aún se encuentran conscientes y moviéndose.

La organización Igualdad Animal denunció que en el rastro se realizan sacrificios sin aplicar el aturdimiento previo, procedimiento obligatorio en México para evitar sufrimiento innecesario durante la matanza del ganado.

Activistas aseguran que los animales son golpeados, mutilados y sometidos a prácticas crueles por personal que aparentemente no cuenta con la capacitación necesaria.

Además del maltrato animal, las denuncias apuntan a condiciones insalubres dentro de las instalaciones y posibles fallas sanitarias en el manejo de la carne que posteriormente llega a cientos de consumidores.

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Debate sobre supervisión y bienestar animal

Colectivos defensores de animales señalan que las irregularidades en el rastro no son recientes y que durante años han existido denuncias sobre la forma en que opera el lugar.

El caso también abrió nuevamente el debate sobre la supervisión de las autoridades sanitarias y municipales encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas de bienestar animal.

Especialistas recuerdan que el aturdimiento del ganado antes del sacrificio no sólo es una obligación legal, sino una medida fundamental para reducir el sufrimiento y garantizar mejores condiciones sanitarias.

Pese a las denuncias y la indignación generada en redes sociales, el Rastro Municipal de Pachuca busca incrementar su capacidad de operación para alcanzar el sacrificio diario de 150 porcinos y 17 bovinos.

Las imágenes difundidas provocaron fuertes reacciones entre usuarios, quienes exigen investigaciones, sanciones y una revisión profunda de las condiciones en las que operan los rastros públicos en México.

Hasta el momento, no existe una postura amplia de las autoridades municipales sobre los videos y señalamientos difundidos por organizaciones animalistas.