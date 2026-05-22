Detienen en el AICM a "El Deivid", operador de "La Chokiza", acusado de extorsión y otros delitos

La Fiscalía del Estado de México informó sobre la detención de David "N", alias "El Deivid" y/o "El Chino" quien es señalado como un objetivo prioritario por ser parte del grupo criminal "La Chokiza".

"El Deivid" es acusado por delitos de extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, entre otros.

La #FiscalíaEdoméx detuvo a David "N" alias "El Deivid" y/o "El Chino", objetivo prioritario señalado como principal generador de violencia del grupo criminal autodenominado "La Chokiza". Es investigado por delitos de extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, entre... pic.twitter.com/YZwRDVNsMq — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 22, 2026

La detención fue llevada a cabo por elementos de la Fiscalía del Edomex con apoyo de la Secretaría de Marina y la Fiscalía de la Ciudad al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"Se cuenta con información que establece que, tras la detención de Alejandro Gilmare "N" alias "El Choko", su hermano alias "El Deivid" y/o "El Chino" habría asumido el liderazgo de su grupo delictivo", detalló la fiscalía en redes sociales.

Detención de "El Choko"

El pasado 10 de septiembre de 2025, Alejandro Gilmare Mendoza, alias "El Choko" y presunto líder de la banda criminal "La Chokiza", fue detenido en Ecatepec, Estado de México.

Posteriormente fue trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada y otros delitos.

Las autoridades federales y estatales lo identificaron como un objetivo prioritario. Su captura y traslado involucraron a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR)