El reloj de tacos que conquista Guinness

La pasión por los tacos y el orgullo hidalguense se combinaron en una de las postales más llamativas de la Feria del Taco 2026 en Pachuca, donde el fin de semana productores, estudiantes y cocineros lograron imponer un nuevo Récord Guinness con la instalación en forma de reloj elaborada con miles de tacos.

La gigantesca estructura, inspirada en el emblemático Reloj Monumental de Pachuca, se convirtió en el principal atractivo del evento gastronómico y reunió a decenas de asistentes que observaron el montaje del peculiar desafío culinario.

❮ ❯

De acuerdo con los organizadores, para la elaboración de la figura se utilizaron más de 3 mil tacos, aunque la cifra oficial contabilizada para el récord fue de 2 mil 161 piezas.

La instalación alcanzó aproximadamente 6.5 metros de largo por 2.4 metros de ancho, dimensiones suficientes para recrear la silueta del histórico monumento de la capital hidalguense.

❮ ❯

Trabajo colectivo

El récord fue posible gracias a la participación de más de 40 taquerías, cocineros y proveedores provenientes de Pachuca y municipios cercanos. Además, alrededor de 70 parrilleros trabajaron de manera coordinada para preparar cada uno de los tacos que formaron parte de la monumental figura.

Durante la ceremonia de reconocimiento, los organizadores agradecieron el respaldo de universidades, chefs y especialistas que participaron en la logística y validación del proyecto.

"Quiero agradecer la dedicación, el empeño y el esfuerzo de las universidades, de la licenciatura en turismo y gastronomía que hicieron posible que la logística fuera una tarea sencilla",

Lo anterior lo expresaron durante el evento, donde también se reconoció el trabajo de testigos especializados, entre ellos chefs, una ingeniera en alimentos y una contadora experta.

El sueño de jóvenes hidalguenses

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Alan Daniel Gálvez Cerón, presidente de Transformación Juvenil Hidalguense, relató cómo nació la idea de buscar un Récord Guinness para Pachuca.

El joven explicó que el proyecto tomó cerca de tres años de preparación y surgió con la intención de demostrar que las nuevas generaciones pueden concretar proyectos de gran impacto.

"Muchas veces me dijeron que no se podía, que estaba loco o que no tenía sentido, pero el único objetivo era demostrar que todo lo que nos proponemos se puede lograr", expresó emocionado.

Gálvez Cerón señaló que en el proyecto participaron alrededor de 80 alumnos de la Universidad Tecnológica de Minas de la Reforma y más de 150 jóvenes vinculados con taqueros, estudiantes y miembros de la organización juvenil.

❮ ❯

Pachuca queda en la historia

La certificación oficial fue realizada por Alfredo Arista Rueda, encargado de verificar que la instalación cumpliera con todos los requisitos establecidos por Guinness World Records, validando así el nuevo récord en la categoría de la instalación de tacos más grande del mundo.

La Feria del Taco 2026 reunió además a decenas de expositores gastronómicos que ofrecieron desde tacos tradicionales hasta opciones poco convencionales, como tacos de jabalí, generando gran afluencia de visitantes.

❮ ❯

Al finalizar la entrega del reconocimiento, los tacos utilizados en la estructura fueron repartidos gratuitamente entre los asistentes para evitar desperdicios y permitir que el público formara parte de la celebración culinaria que colocó a Pachuca en la historia de los récords internacionales.