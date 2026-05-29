Estudiante de Medicina es investigado por presunta tortura y mutilación de gatos en Ensenada

Un estudiante de Medicina de la Universidad Xochicalco en Ensenada, Baja California, fue detenido tras ser señalado por presuntos actos de extrema crueldad contra gatos, un caso que ha generado indignación social y una creciente presión ciudadana para que enfrente consecuencias penales y académicas.

Se trata de Svarog "N", quien actualmente es investigado por diversos hechos ocurridos entre marzo y mayo de este año. El caso comenzó a viralizarse en redes sociales luego de que se difundieran denuncias relacionadas con el abandono de una hielera en la vía pública, donde presuntamente fueron encontrados restos de gatos mutilados.

La escena causó alarma entre vecinos y colectivos animalistas, quienes comenzaron a exigir la intervención inmediata de las autoridades ante la posibilidad de que existieran más víctimas.

Cateo, rescate y nuevas denuncias

Tras la detención del joven, comenzaron a surgir nuevas denuncias relacionadas con presuntos actos de maltrato animal. Uno de los hechos más recientes ocurrió el pasado 24 de mayo, cuando autoridades realizaron un cateo en su vivienda después de que vecinos reportaran escuchar maullidos provenientes del domicilio.

Durante la inspección, agentes localizaron indicios de crueldad animal y rescataron con vida a un gato que permanecía dentro del inmueble.

La Comisión de Medio Ambiente y Protección Animal del Ayuntamiento de Ensenada informó que cada denuncia será investigada de manera independiente debido a la gravedad de los hechos y a la posible existencia de más casos vinculados al estudiante.

Svarog 'N', alumno de la Universidad Xochicalco, es investigado por presunto maltrato animal. Autoridades realizaron un cateo en su domicilio y rescataron a un gato con vida. El caso generó indignación en redes sociales. ?? pic.twitter.com/RNV4QQfguY — Ovaciones (@ovaciones) May 28, 2026

Exigen expulsión y endurecer sanciones

Mientras avanzan las investigaciones, el caso ha provocado una fuerte reacción ciudadana. Hasta ahora, más de 4 mil personas han firmado una petición digital para exigir la expulsión inmediata de Svarog "N" de la Universidad Xochicalco y que se le impida ejercer profesionalmente en el futuro.

Entre las principales exigencias de colectivos y ciudadanos se encuentra que el acusado permanezca en prisión preventiva mientras continúan las indagatorias.

Organizaciones defensoras de animales señalaron que este caso volvió a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer las sanciones por crueldad animal en México, así como la necesidad de atender este tipo de conductas desde la prevención y la salud mental.

El caso continúa bajo investigación y ha reabierto el debate público sobre la violencia hacia los animales y las responsabilidades institucionales ante hechos de esta naturaleza.