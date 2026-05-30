Expertos de la UNAM descartan nacimiento de volcán en Michoacán

En días recientes, varias personas de la comunidad de El Salitre, Michoacán han reportado que sus suelos están más calientes de lo normal, por ello especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acudieron a revisar el subsuelo.

Ante la preocupación de los habitantes, porque posiblemente se esté formando un nuevo volcán en la región, los expertos concluyeron que no hay manifestaciones de este fenómeno, pero sí hay un gran actividad hidrotermal, asociada a la circulación de fluidos calientes.

Fue el pasado 27 de mayo cuando un equipo de investigadoras acudió a la zona, en coordinación con personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y con autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno, para recabar muestras y tratar de identificar el origen del fenómeno.

"Las evidencias encontradas indican que se trata de pozos y manifestaciones hidrotermales superficiales relacionadas con la circulación de fluidos calientes", señaló Ruth Esther Villanueva Estrada, investigadora de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM y especialista en geotermia.

A través de un comunicado, la UNAM explicó que durante la inspección, las especialistas observaron emisiones de vapor, agua caliente, gases y lodo que ascienden a través de las fracturas del subsuelo.

"Estas características son incompatibles con un géiser, ya que estos expulsan de manera intermitente agua caliente y vapor debido a la acumulación de presión en conductos y cavidades subterráneas. Tampoco existe evidencia de magma ascendiendo hacia la superficie, por lo que no estamos ante el nacimiento de un volcán", puntualizó Villanueva.

Durante la visita se identificaron 11 pozas de lodo: tres dentro de la vivienda donde inicialmente se reportó el fenómeno y ocho más en el terreno aledaño.

Las evidencias encontradas en el fenómeno de El Salitre, en Michoacán, indican que se trata de pozos y manifestaciones hidrotermales superficiales relacionadas con la circulación de fluidos calientes, concluyeron #ExpertasUNAM y especialistas de la Universidad Michoacana de San... pic.twitter.com/EQ6vei0Q3i — UNAM (@UNAM_MX) May 29, 2026

Asimismo, las expertas registraron temperaturas cercanas a 86 °C en algunos puntos, además de concentraciones bajas de gases como amoniaco (NH₃), dióxido de carbono (CO₂) y sulfuro de hidrógeno (H₂S).