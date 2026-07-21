Indignación en Coahuila: captan a perrito siendo arrastrado por una camioneta, Fiscalía investiga

Las imágenes son difíciles de ver. Un pequeño perro de raza maltés caniche, llamado Rocky, aparece atado a una camioneta mientras es arrastrado por calles de Saltillo, Coahuila.

El caso, captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, ha generado una ola de indignación ciudadana y ya es investigado por la Fiscalía General del Estado.

El primer video muestra al animal siendo arrastrado durante varios metros por un vehículo en movimiento. Vecinos y automovilistas presenciaron la escena, que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde miles de personas denunciaron los hechos y exigieron la intervención de las autoridades.

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Sin embargo, la indignación aumentó con la difusión de un segundo video. En las imágenes se observa a la camioneta ingresar al estacionamiento de una vivienda mientras Rocky permanece sujeto al vehículo. De acuerdo con el material que circula en redes sociales, el perro es pasado por encima en al menos tres ocasiones antes de que el vehículo se detenga.

Rocky permanece en terapia intensiva

Tras ser rescatado, Rocky fue trasladado de emergencia al centro médico veterinario Pets Care, donde permanece hospitalizado bajo observación permanente.

El reporte médico indica que su estado de salud es delicado y con pronóstico reservado. El animal presenta un politraumatismo severo provocado por el arrastre, lesiones que le impiden alimentarse por sí solo, por lo que recibe atención especializada las 24 horas del día.

Veterinarios continúan monitoreando su evolución y han señalado que las próximas horas serán determinantes para conocer si logra recuperarse de las lesiones.

Fiscalía abre investigación

Luego de que los videos se viralizaran, usuarios en redes sociales identificaron a la presunta responsable y comenzaron una campaña para exigir justicia.

Ante la presión social, la Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, determinar cómo ocurrieron y establecer las posibles responsabilidades legales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe alguna persona detenida ni los posibles delitos que podrían imputarse, aunque aseguraron que las investigaciones continúan.

Un caso que reabre el debate sobre el maltrato animal

El caso de Rocky ha provocado reacciones de asociaciones protectoras de animales, activistas y ciudadanos que consideran que este tipo de agresiones deben recibir sanciones más severas.

En redes sociales, miles de personas han compartido el caso utilizando etiquetas para exigir justicia y han pedido que las autoridades apliquen todo el peso de la ley contra quien resulte responsable.

Más allá de la indignación, el caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la eficacia de las leyes de protección animal en México y la necesidad de fortalecer su aplicación para prevenir nuevos casos de violencia contra los animales.

Mientras tanto, Rocky continúa luchando por su vida en terapia intensiva. Su historia ha trascendido las redes sociales para convertirse en un símbolo de la exigencia ciudadana de que los casos de maltrato animal sean investigados y sancionados con firmeza, evitando que la crueldad quede impune.