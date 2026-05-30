Marco Antonio Almanza desmiente que se haya entregado en Estados Unidos

Luego que el pasado viernes 29 de mayo se difundió la noticia que Marco Antonio Almanza Avilés se habría entregado ante las autoridades de Estados Unidos, salió a desmentirlo.

Fue en un video difundido en redes sociales que el ex jefe de la policía de Sinaloa señala que es falso que haya salido del país.

Reiteró que está en Culiacán, Sinaloa y que, como lo mencionó el martes que acudió a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), no se entregará a las autoridades de EU, porque es inocente.

"Mi nombre es Marco Antonio Almanza Avilés soy de aquí de Culiacán, Sinaloa. El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación. El día martes rendí declaraciones ante los medios de comunicación con las cuales sigo firme", comentó.

Almanza desmiente que se haya entregado a Estados Unidos. pic.twitter.com/o7g6gEt01C — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) May 30, 2026

¿Qué pasó con Almanza Avilés?

El pasado viernes 31 de mayo La Silla Rota señaló que, tras haberse fijado la fecha de la primera audiencia de Gerardo Mérida Sánchez, en una Corte de Estados Unidos, el ex jefe de la policía se habría entregado.

Sin embargo, el pasado martes 26 de mayo, Almanza Avilés acudió a las instalaciones de la FGR donde dijo que no se iba a entregar porque él era inocente de los cargos que Estados Unidos le imputaba.

¿De qué acusa a Almanza Avilés?

Marco Antonio Almanza Avilés de colaborar con el crimen organizado, específicamente por tener presuntos nexos con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. as imputaciones específicas de las autoridades estadounidenses contra el exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa incluyen: