Maru Campos recibe notificación para comparecer ante la FGR

La gobernador de Chihuahua, María Eugenia Campos tendrá que acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) el próximo miércoles 27 de mayo a comparecer.

Así se dio a conocer en un video que circuló en redes sociales, donde se observa a la mandataria estatal mientras recibe y la notificación que la FGR le hizo llegar en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

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¿Por qué Maru Campos tendrá que comparecer en la FGR?

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y el gobierno del estado está bajo una investigación, luego de se dio a conocer que agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés), participaron en un operativo en la entidad.

Luego de esta acción, personal de esta agencia perdió la vida y comenzó la indagatoria para saber quién dio permiso a los agentes de participar en el operativo en territorio.

El tema se politizó rápidamente, funcionarios de Morena acusaron que se había violado la soberanía del país al permitir la entrada de personal y que participen en operativos.

Maru Campos ha dicho en repetidas ocasiones que no sabe quién aceptó que los agentes participen. Hubo cambios y renuncias en el gabinete de seguridad y en la fiscalía local, pero hasta el momento no han dicho quién aprobó.

Cronología del caso en Chihuahua: