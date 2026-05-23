La gobernadora de Chihuahua dijo que estas era muy buenas noticias para el estado
Maru Campos recibe notificación para comparecer ante la FGR
Por: Jazmín Rodríguez
La gobernador de Chihuahua, María Eugenia Campos tendrá que acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) el próximo miércoles 27 de mayo a comparecer.
Así se dio a conocer en un video que circuló en redes sociales, donde se observa a la mandataria estatal mientras recibe y la notificación que la FGR le hizo llegar en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.
¿Por qué Maru Campos tendrá que comparecer en la FGR?
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y el gobierno del estado está bajo una investigación, luego de se dio a conocer que agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés), participaron en un operativo en la entidad.
Luego de esta acción, personal de esta agencia perdió la vida y comenzó la indagatoria para saber quién dio permiso a los agentes de participar en el operativo en territorio.
El tema se politizó rápidamente, funcionarios de Morena acusaron que se había violado la soberanía del país al permitir la entrada de personal y que participen en operativos.
Maru Campos ha dicho en repetidas ocasiones que no sabe quién aceptó que los agentes participen. Hubo cambios y renuncias en el gabinete de seguridad y en la fiscalía local, pero hasta el momento no han dicho quién aprobó.
Cronología del caso en Chihuahua:
- 19 de abril: Un accidente automovilístico en el municipio de Morelos reveló una operación encubierta. En el vehículo viajaban elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y agentes de inteligencia de Estados Unidos; el saldo del percance fue de cuatro personas fallecidas.
- 20 de abril: Tras el homenaje póstumo a los elementos estatales, la gobernadora Maru Campos declaró públicamente que no tenía conocimiento ni había autorizado la participación de agentes extranjeros (CIA) en operativos antidrogas.
- 27 de abril: Se filtraron reportes y testimonios en medios que apuntaban a Pedro Román Oseguera Cervantes (director de la AEI fallecido en el accidente) como el supuesto enlace principal que coordinaba a los agentes, quienes operaban camuflados con uniformes de policías locales.
- Finales de abril - Mayo: Surgieron fricciones políticas y acusaciones de traición a la patria por parte de actores políticos federales, argumentando una supuesta violación a la soberanía. A su vez, periodistas publicaron información sobre supuestas reuniones previas de estos agentes con la gobernadora.
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