Pemex atiende fuga de gasoducto en Edomex; afirma que no hay riesgo para la población

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, en seguimiento al incidente registrado desde la noche del viernes 22 de mayo en el ducto de gas LP en el municipio de Polotitlán, Estado de México, se están avanzando las labores de atención, coordinadamente con autoridades locales y federales.

Avanzan los trabajos de atención en fuga de gasoducto en Estado de México, sin riesgo para la población.



Tarjeta informativa: https://t.co/40HthvxUPO pic.twitter.com/OXxJ8M4I24 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 23, 2026

La empresa petrolera nacional dijo que no se reportan personas lesionadas ni intoxicadas.

"Cabe señalar que no existe afectación en el suministro de gas LP, ya que se cuenta con inventarios suficientes en las terminales de Abasolo, Guanajuato, y Zapotlanejo, Jalisco", comentó en un comunicado.

Otra Fuga Reportan fuga en Tabasco

En la noche de ayer viernes 22 de mayo se dio a conocer en redes sociales que, en vísperas de la gira presidencial en Tabasco, se reportó la fuga de un ducto de gas en el complejo procesador Ciudad Pemex, en Macuspana.

De acuerdo con información de locales, se ordenó el desalojo de decenas de familias, todas ellas en un asentamiento irregular, cercano a la planta.

Este inocente se suma a otros reportados recientemente. El 16 de mayo se publicaron videos sobre una fuga en una plataforma en la misma entidad.