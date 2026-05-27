Vinculan a proceso a exalcalde de Yecapixtla y exfuncionarios de Cuautla y Atlatlahucan ligados al Cártel de Sinaloa

Agustín Toledano Amaro, exalcalde de Atlatlahucan; Horacio Zavaleta Malacara, exsecretario del Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, extesorero municipal de Cuautla; Pablo Portillo Galicia, empresario y exoficial mayor de Cuautla, fueron vinculados a proceso por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

También imputaron a Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, formó parte de este grupo, a los que acusan de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, presuntamente relacionados con una célula encabezada por Júpiter Araujo Bernard, alias "El Barbas".

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó datos de prueba con los que obtuvo la vinculación a proceso, además de prisión preventiva oficiosa y un plazo de 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas por integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, bajo la conducción del Ministerio Público Federal.

Como parte del operativo se realizaron cateos en seis domicilios ubicados en los municipios de Huimilpan, Querétaro, así como en Atlatlahucan y Cuautla, Morelos.

La #FGR a través de #FEMDO, obtuvo vinculación a proceso en contra de cinco personas por su posible participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Fueron aprehendidos en cateos realizados en seis domicilios ubicados en... pic.twitter.com/CFaTpbiM5S — FGR México (@FGRMexico) May 28, 2026

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, se identificó la presunta presencia y operación del crimen organizado en por lo menos ocho municipios de Morelos, entre ellos Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan, por lo que se iniciaron las indagatorias que derivaron en las detenciones y posterior vinculación a proceso de los imputados.

Según las líneas de investigación federales, los exfuncionarios estarían presuntamente relacionados con Júpiter Araujo Bernard, alias "El Barbas", identificado por las autoridades como operador del Cártel de Sinaloa en Morelos y señalado de haber cooptado o impuesto alcaldes y funcionarios municipales para operar con libertad e impunidad en la entidad.

¿Qué es el operativo enjambre?

El Operativo Enjambre es una estrategia de inteligencia y seguridad impulsada por el Gobierno Federal y diversas entidades (iniciada en el Estado de México) para desarticular redes de narcopolítica y corrupción. Su objetivo central es detener a mandos policiacos, funcionarios y alcaldes coludidos con el crimen organizado en delitos como secuestro, extorsión y homicidio.