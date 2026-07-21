Baja crecimiento de la economía en mayo a -0.28%: Inegi

La economía del país estaría teniendo un crecimiento negativo en el mes de mayo, luego de que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revisó su estimación a la baja, en el quinto mes de este año.

Así, pasó de un crecimiento mensual casi nulo de 0.01%, en la primera revisión, a una contracción mensual de 0.28%, principalmente por la corrección a la baja tras el fuerte crecimiento de 1.20% registrado en abril, por al mayor gasto en construcción previo al Mundial de Futbol.

Por otro lado, el Instituto señaló que en junio pasado, el IOAE muestra un crecimiento mensual de 0.16%, impulsado por un crecimiento mensual de las actividades secundarias (donde destacan la industria y la manufactura) de 0.15% y un crecimiento similar de las actividades terciarias (servicios, comercio y turismo) de 0.16 por ciento.

Proyecciones y análisis del crecimiento económico

Analistas destacan ya que ni el sector secundario ni el terciario muestran un crecimiento mensual elevado en junio, a pesar del Mundial que se celebró parcialmente en México a partir del día 11 del mismo mes.

Así, analistas de Grupo Financiero BASE consideran que con el fuerte crecimiento de la actividad económica registrado en abril y el desempeño del IOAE para los meses de mayo y junio, en el segundo trimestre el PIB mostraría un crecimiento trimestral de 1.54% y un crecimiento anual de 1.57%. De ser así, el crecimiento anual del PIB en el primer semestre del 2026 sería de 0.97 por ciento.

Otros ya señalan que luego de abril, la economía de plano se habría estancado en mayo y junio, según las estimaciones del Inegi, "confirmando una desaceleración generalizada".

Cabe señalar que el jueves 23 de julio, el Inegi publicará el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) correspondiente a mayo.