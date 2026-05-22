Inegi informa que el PIB cayó 0.6% en el primer trimestre de 2026

De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicado este viernes 22 de mayo, el Producto Interno Bruto (PIB) de México cayó un 0.6%.

Según el escrito, la economía de México se contrajo en el primer trimestre de 2026, aunque esto fue menos de lo que se había estimado, lo cual sugiere un deterioro más moderado al comienzo del año.

A finales de abril, el Inegi había pronosticado que la economía mexicana habría retrocedido un 0.8% en el trimestre.

El ajuste se explicó principalmente por una lectura menos negativa en los servicios y la industria. Las actividades terciarias retrocedieron un 0.4%, frente a la caída preliminar del 0.6%; mientras que, las secundarias bajaron un 1.0%, contra el descenso del 1.1% calculado previamente.

En el primer trimestre de 2026, y con cifras desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto #PIB registró las siguientes variaciones:

??-0.6% trimestral

?? 0.4% anual



Por componente, las variaciones trimestrales fueron:

??-1.7% actividades primarias

??-1.0% actividades... pic.twitter.com/BLHwAJVtf6 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 22, 2026

Esta es la mayor caída que se tiene para un trimestre desde el último del 2024, cuando la economía se contrajo 1.1% trimestral. Asimismo, es el peor inicio de año desde el 2020, cuando el inicio de la pandemia del COVID-19 hizo que la economía cayera 1.2% trimestral.

La caída del PIB en el primer trimestre eclipsó, casi por completo, la recuperación de 0.7% trimestral que se observó en el último trimestre del año pasado, un año donde se empezó a observar un menor dinamismo de la economía mexicana.

En comparación anual, la economía mexicana reportó un crecimiento de apenas 0.4% en el primer trimestre del año.

Caída generalizada

En el primer trimestre del año, la caída trimestral fue generalizada, es decir, afectó a las tres actividades económicas, con mayor énfasis en el sector primario:

agricultura

pesca

ganadería y similares.

De acuerdo con el informe del Inegi, las actividades primarias presentaron una contracción de 1.7% en comparación trimestral, mientras que en su comparación anual el crecimiento fue de apenas 0.3%.

En tanto, las actividades secundarias, donde se encuentran las industrias, tuvo una caída de 1% respecto al trimestre previo, mientras que en comparación anual se observó una contracción de 1.1%.

En tanto, las actividades terciarias, que son los servicios, tuvieron la menor caída trimestral, con una variación negativa de 0.4%, mientras que en comparación anual crecieron 1.1%.