¿Presidenta Claudia Sheinbaum gestiona regreso de BTS a México en 2027?

Por medio de su cuenta de X, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que sostuvo una conversación con el presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung donde agradeció sus gestiones para que la banda surcoreana BTS, regrese en 2027.

La declaración la hizo esta tarde, a 5 días del último concierto del grupo musical, después de su última visita a la Ciudad de México como parte de la gira Arirang Tour.

Cabe recordar, que los miembros de la banda BTS saludaron a sus fans desde Palacio Nacional el pasado 6 de mayo, un día antes de su primera fecha de concierto y recorrieron los jardines de la casa presidencial, conviviendo así con la mandataria de nuestro país.

¿Volverá BTS a México?

Hace unos días hablé con el presidente de la República de Corea. Le agradecí su gestiones para que el grupo BTS regrese a México en 2027. Hablamos de la situación internacional y de la importancia de fortalecer la cooperación entre ambas naciones. Le invité a conocer México. pic.twitter.com/Xl0IHVk0Si — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

Dentro de la declaración a través de sus redes sociales, la presidenta de México, enfatizó su interés por fortalecer la cooperación entre Corea del Sur y México. Algunos fanáticos rumoran que la banda surcoreana podría regresar al Estadio Banorte, mientras que otros aseguran que en algún momento, podrían tocar en el zócalo capitalino.

BTS rompió récord en ventas y asistencia

La propia banda surcoreana confirmó su regreso a nuestro país el próximo año 2027 al final de sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros, los pasados 7,9 y 10 de mayo, donde reunieron a más de 300,00 personas durante sus 3 conciertos y 70 mil personas a las afueras del recinto.

La derrama económica de la banda BTS en México fue de $1, 861 millones de pesos, un impacto financiero, que superó los registros históricos de otros artistas, especialmente en la venta de boletos, sector hotelero, restaurantes y hasta transporte local.

A través de su publicación en redes sociales, la presidenta de México comunicó que invitó al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung a conocer México. No se ahondó en detalles. Y hasta ahora tampoco se conocen las fechas en que BTS podría volver a pisar suelo mexicano, aunque no se conoce la ubicación.