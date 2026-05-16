Marchas en la CDMX este 16 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

La Ciudad de México no descansa y esta mañana también habrá movilizaciones sociales que podrían generar afectaciones vitales en diferentes puntos de la capital. El día de hoy, habrá marchas en las alcaldías de Iztapalapa y Cuauhtémoc., según la agenda de SSC-CDMX para este sábado 16 de mayo de 2026.

Si tienes planes de salir, te recomendamos tomar precauciones y rutas alternas, ya que se tienen programadas dos marchas principales que afectarán vialidades importantes en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc. A continuación, te compartiremos los detalles de dichas movilizaciones:

11ª Marcha del Orgullo LGBTIQAPNB+ en Iztapalapa

Hora: 10:00

Lugar: Estación "Constitución de 1917", Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Destino: Sede de la Alcaldía Iztapalapa

Demanda: "11ª Marcha del Orgullo LGBTIQAPNB+ Iztapalapa 2025", bajo el lema "Los adultos mayores existimos y resistimos, sin vejez digna no hay orgullo", con la finalidad de promover la visibilidad, inclusión e igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad y etnia, lo anterior en el marco de la conmemoración del "Día Internacional Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia"

Marcha Nacional por Palestina en la alcaldía Cuauhtémoc

La Red Académica de Solidaridad con Palestina México, en conjunto con una amplia coalición de más de 20 organizaciones sociales y sindicatos como el SME y la CNTE, marcharán bajo la consigna "78 años de lucha, resistencia y esperanza ¡Palestina libre! Dicha movilización conmemora el aniversario de Nakba y exige el final del conflicto en Medio Oriente.

El lugar de destino será el Hemiciclo a Juárez. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

Hora: 15:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Hemiciclo a Juárez

Aforo: 300 personas

Alternativas viales y recomendaciones

Para evitar retrasos en tus traslados debido a las marchas en el centro de la ciudad y el oriente, te sugerimos utilizar las siguientes vías alternas: