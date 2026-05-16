Autoridades recomiendan rutas alternas para evitar retrasos debido a las movilizaciones sociales programadas en la capital.
Marchas en la CDMX este 16 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?
Por: Pilar Mansilla
La Ciudad de México no descansa y esta mañana también habrá movilizaciones sociales que podrían generar afectaciones vitales en diferentes puntos de la capital. El día de hoy, habrá marchas en las alcaldías de Iztapalapa y Cuauhtémoc., según la agenda de SSC-CDMX para este sábado 16 de mayo de 2026.
Si tienes planes de salir, te recomendamos tomar precauciones y rutas alternas, ya que se tienen programadas dos marchas principales que afectarán vialidades importantes en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc. A continuación, te compartiremos los detalles de dichas movilizaciones:
11ª Marcha del Orgullo LGBTIQAPNB+ en Iztapalapa
Hora: 10:00
Lugar: Estación "Constitución de 1917", Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro
Destino: Sede de la Alcaldía Iztapalapa
Demanda: "11ª Marcha del Orgullo LGBTIQAPNB+ Iztapalapa 2025", bajo el lema "Los adultos mayores existimos y resistimos, sin vejez digna no hay orgullo", con la finalidad de promover la visibilidad, inclusión e igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad y etnia, lo anterior en el marco de la conmemoración del "Día Internacional Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia"
Marcha Nacional por Palestina en la alcaldía Cuauhtémoc
La Red Académica de Solidaridad con Palestina México, en conjunto con una amplia coalición de más de 20 organizaciones sociales y sindicatos como el SME y la CNTE, marcharán bajo la consigna "78 años de lucha, resistencia y esperanza ¡Palestina libre! Dicha movilización conmemora el aniversario de Nakba y exige el final del conflicto en Medio Oriente.
Hora: 15:00
Lugar: Ángel de la Independencia
Destino: Hemiciclo a Juárez
Aforo: 300 personas
Alternativas viales y recomendaciones
Para evitar retrasos en tus traslados debido a las marchas en el centro de la ciudad y el oriente, te sugerimos utilizar las siguientes vías alternas:
Para la marcha en Cuauhtémoc: Circuito Interior, Avenida Chapultepec y el Eje 1 Norte.
Para la marcha en Iztapalapa: Eje 6 Sur (Trabajadores Sociales) y Avenida Ermita Iztapalapa (carriles centrales si hay afectaciones en laterales).
Edición 1: Portada digital destacada.