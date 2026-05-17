¡De miedo! La NASA captura mega tsunami tras terremoto

Un fenómeno natural de dimensiones extraordinarias volvió a poner en alerta a científicos y autoridades internacionales.

Imágenes captadas desde el espacio revelaron el poder devastador de un mega tsunami generado tras un poderoso terremoto, dejando escenas difíciles de creer y despertando preocupación por la capacidad de estos eventos para transformar paisajes enteros en cuestión de minutos.

La grabación, difundida recientemente, no solo sorprendió por la magnitud de la ola, sino también por los detalles inéditos que lograron registrarse desde satélites de última generación.

En Ovaciones te decimos todo sobre este fenómeno natural que sorprendió a especialistas y todos los detalles de los hechos.

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NASA captura mega tsunami tras terremoto

Por primera vez, especialistas lograron observar con precisión el comportamiento de un mega tsunami gracias a tecnología satelital desarrollada por la NASA en colaboración con científicos franceses.

Sin embargo, este evento ocurrió después de un terremoto de magnitud 8.8 registrado en la zona de Kuril-Kamchatk, en Rusia, durante el año 2025.

De acuerdo con los reportes científicos, el sismo provocó un gigantesco desplazamiento de agua que recorrió aproximadamente 400 kilómetros del lecho marino y alcanzó cerca de 120 kilómetros de ancho en la franja oceánica.

Las imágenes fueron obtenidas mediante el satélite SWOT (Surface Water and Ocean Topography), diseñado para estudiar la superficie de océanos, ríos y lagos con un nivel de detalle nunca antes visto.

Earth is on the move.



Scientists used satellite InSAR technology to map the movement of the Kamchatka peninsula after an 8.8 magnitude earthquake offshore on July 29. This data helps identify most affected areas after an earthquake and is used in tsunami forecasting models. pic.twitter.com/yfckMD1m8A — NASA Earth (@NASAEarth) September 18, 2025

Los expertos señalaron que el hallazgo cambió parte de lo que se sabía sobre los tsunamis. Antes se pensaba que estas olas avanzaban como una sola masa uniforme; sin embargo, las nuevas observaciones demostraron que la energía del agua puede dispersarse de manera desigual y desplazarse hacia varias direcciones al mismo tiempo.

Este descubrimiento podría ayudar en el futuro al desarrollo de mejores sistemas de alerta temprana y protocolos de evacuación para comunidades costeras vulnerables.

Tsunami sorprende a la NASA

Además del terremoto que ocurrió en Rusia, la NASA detectó otro fenómeno que ocurrió en ese mismo año pero en Alaska, específicamente en el fiordo Tracy Arm, donde un enorme deslizamiento de tierra provocó un tsunami de gran intensidad.

El desastre se registró el 10 de agosto de 2025, cuando el glaciar South Sawyer sufrió un colapso masivo debido al acelerado deshielo de la zona.

Cerca de 64 millones de metros cúbicos de roca se desplomaron sobre el agua, generando una ola gigantesca que superó los 480 metros de altura en algunos sectores del fiordo.

Las imágenes captadas por los satélites Landsat 8 y Landsat 9 mostraron cambios drásticos en el paisaje. Zonas que antes estaban cubiertas de vegetación quedaron completamente arrasadas tras el impacto del agua.

¿Sabías que en el 2025 se registró una de las olas de tsunami más altas jamás documentadas?



En agosto de 2025, un enorme deslizamiento de terreno en el fiordo Tracy Arm, en Alaska, provocó un tsunami que lanzó el agua hasta unos impresionantes 481 metros de altura sobre la... pic.twitter.com/EfIvzmu6nq — Ada Monzón (@adamonzon) May 17, 2026

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Los científicos identificaron incluso una enorme marca alrededor del fiordo, conocida como "anillo de bañera", que evidencia hasta dónde llegó la fuerza del tsunami.

Especialistas también detectaron un fenómeno llamado "seiche", un movimiento oscilatorio del agua que continuó durante horas después del impacto inicial.

Además, el evento produjo señales sísmicas equivalentes a un terremoto de magnitud 5.4, registradas por instrumentos alrededor del mundo.

Aunque no hubo víctimas mortales, el fenómeno encendió las alertas sobre los riesgos geológicos en regiones afectadas por el cambio climático y el retroceso acelerado de los glaciares.