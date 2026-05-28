La Casa Blanca llama "Aliens" a los migrantes: "Hay que deportarlos a todos"

En la cuenta oficial de la Casa Blanca se publicaron una serie de mensajes en contra de los migrantes.

Esta vez, la administración de Donald Trump aprovechó el furor del tema extraterrestre para comprar a la comunidad migrante con ellos.

"Han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros vecindarios e interactuando con nosotros en nuestras vidas diarias. Han comprado en las mismas tiendas, acudido a las mismas clases que nuestros hijos y vivido existencias humanas aparentemente normales. Con una excepción: no pertenecen aquí", advierte.

En su mensaje, escrito con letras verdes, el gobierno de Trump acusa a las administraciones anteriores de "encubrir" lo que estaba pasando en Estados Unidos yY afirma que Trump ha sido "el único en hablar del peligro real que los ´´ representan para las familias estadounidenses".

Se trata de un sitio en el que se incluye un recuento, en tiempo real, de migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses.

Tiene una cifra que supera los tres millones desde el inicio de su administración, y un mapa de en qué estados han ocurrido los arrestos, cuántos y por qué delitos son acusados los migrantes.

They don´t belong here.



The truth has dropped ?? https://t.co/bE6YjLxbdY pic.twitter.com/ZLN4skcg1g — The White House (@WhiteHouse) May 29, 2026

La Casa Blanca afirma que se encargará de todos los "aliens... y de devolverlos a sus lugares de origen". También ofrece la opción a los usuarios de reportar a posibles migrantes.