Miles de aficionados salieron a las calles para celebrar el título del PSG, pero los festejos derivaron en disturbios, daños materiales y cientos de detenciones
Celebraciones por el título del PSG dejan cientos de detenidos en Francia
Por: Jessica López
La celebración por el bicampeonato europeo del Paris Saint-Germain terminó marcada por una serie de disturbios en distintos puntos de París y otras ciudades de Francia.
Miles de aficionados salieron a las calles para festejar la conquista de la UEFA Champions League, obtenida tras vencer al Arsenal.
Los principales puntos de concentración fueron los Campos Elíseos y los alrededores del Parque de los Príncipes, donde decenas de miles de seguidores siguieron el encuentro y posteriormente celebraron el título.
Sin embargo, conforme avanzó la noche se registraron actos de vandalismo, incendios de vehículos y enfrentamientos entre algunos grupos de aficionados y las fuerzas de seguridad.
Ante la magnitud de las celebraciones, el gobierno francés desplegó elementos de seguridad en todo el país.
Autoridades reportaron daños a comercios, mobiliario urbano y vehículos, además de múltiples detenciones relacionadas con los desórdenes. Los reportes difundidos durante la señalaron que cientos de personas fueron arrestadas en Francia, una parte importante de ellas en París.
Pese a los disturbios, la mayoría de los aficionados celebró de manera pacífica la nueva corona europea del PSG. El club parisino consiguió así su segunda Champions League consecutiva y consolidó uno de los periodos más exitosos de su historia reciente.