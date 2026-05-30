Celebraciones por el título del PSG dejan cientos de detenidos en Francia

La celebración por el bicampeonato europeo del Paris Saint-Germain terminó marcada por una serie de disturbios en distintos puntos de París y otras ciudades de Francia.

Miles de aficionados salieron a las calles para festejar la conquista de la UEFA Champions League, obtenida tras vencer al Arsenal.

Los principales puntos de concentración fueron los Campos Elíseos y los alrededores del Parque de los Príncipes, donde decenas de miles de seguidores siguieron el encuentro y posteriormente celebraron el título.

Sin embargo, conforme avanzó la noche se registraron actos de vandalismo, incendios de vehículos y enfrentamientos entre algunos grupos de aficionados y las fuerzas de seguridad.

Ante la magnitud de las celebraciones, el gobierno francés desplegó elementos de seguridad en todo el país.

Autoridades reportaron daños a comercios, mobiliario urbano y vehículos, además de múltiples detenciones relacionadas con los desórdenes. Los reportes difundidos durante la señalaron que cientos de personas fueron arrestadas en Francia, una parte importante de ellas en París.

CAOS EN PARIS



El PSG ganó la Champions y sus propios hinchas salieron a quemar todo "para celebrar" pic.twitter.com/XGNDo1MSBG — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) May 31, 2026

Pese a los disturbios, la mayoría de los aficionados celebró de manera pacífica la nueva corona europea del PSG. El club parisino consiguió así su segunda Champions League consecutiva y consolidó uno de los periodos más exitosos de su historia reciente.