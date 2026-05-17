"Cuba tiene derecho de defenderse": señala la Habana ante posible ataque con drones de EU

El Gobierno de Cuba reafirmó este domingo su derecho a la "legítima defensa" ante una agresión externa, tras la publicación del portal estadounidense Axios, según el cual La Habana habría adquirido más de 300 drones militares.

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, reaccionó asegurando que Cuba: "defiende la paz y se dispone y prepara para enfrentar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU".

Señaló que: "Sin excusa legítima alguna, el Gobierno de EU construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar".

"Cuba no amenaza ni desea la guerra", afirmó Rodríguez.

En alusión a Axios señaló que medios de prensa específicos le hacen el juego a Washington promoviendo calumnias y filtrando insinuaciones del propio Gobierno estadounidense.

"Cuba no amenaza ni desea la guerra", afirmó Rodríguez.

Sin excusa legítima alguna, el gobierno de #EEUU construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar.



Medios de prensa específicos le hacen el juego, promoviendo calumnias y... — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 17, 2026

El mensaje de Cuba sobre los drones y su derecho a defensa

Previamente el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío recalcó que Cuba como todo país, tiene derecho a defenderse de la agresión externa. Se llama legítima defensa, y la amparan el Derecho Internacional y la Carta de la ONU.

De Cossío subrayó que quienes procuran desde EU la sumisión y, de hecho, la destrucción de la nación cubana, por vía de la agresión militar y la guerra, no pierden un minuto en fabricar pretextos, crear y difundir falsedades, y distorsionar como extraordinaria la preparación lógica para enfrentar la posible agresión.

El mensaje del viceministro fue replicado en los perfiles en redes sociales de la Cancillería y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) de la isla.