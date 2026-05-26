Embajador de EU presume avances con Sheinbaum en seguridad y migración

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la cooperación entre Washington y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado resultados concretos en seguridad y control fronterizo.

En un mensaje difundido en sus redes sociales al cumplirse un año de su llegada al país, atribuyó los avances al liderazgo del presidente Donald Trump y a la coordinación bilateral entre ambas administraciones.

"A un año de mi llegada a México como Embajador de los Estados Unidos, quiero destacar algunos de los principales logros alcanzados bajo el liderazgo de Donald Trump y en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum", señaló Johnson en su cuenta de X.

El diplomático sostuvo que la frontera suroeste registra sus niveles más bajos de aprehensiones en 55 años. También afirmó que la migración ilegal cayó a mínimos históricos, con cero liberaciones de migrantes, y que las detenciones diarias permanecen 95% por debajo de los niveles reportados durante la administración de Joe Biden.

Según Washington, estas acciones han permitido contener el tráfico de personas y reducir riesgos para migrantes.

A un año de mi llegada a México como Embajador de los Estados Unidos, quiero destacar algunos de los principales logros alcanzados bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y en coordinación con el gobierno de la presidenta @Claudiashein.

? https://t.co/wp3rR5HVe9 pic.twitter.com/SPSCktFN3L — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) May 26, 2026

En materia de narcotráfico, Johnson aseguró que para finales de 2025 las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35%. Añadió que las incautaciones en la frontera estadounidense cayeron 50%, mientras en México aumentaron con decomisos de 65.5 toneladas métricas de droga en operaciones marítimas y el desmantelamiento de más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos.

También reportó una reducción superior a 95% en el flujo marítimo de narcóticos hacia territorio estadounidense.

Objetivos prioritarios suman puntos

El embajador también destacó acciones contra organizaciones criminales. Indicó que la cooperación bilateral permitió operaciones contra objetivos como Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", Samuel Ramírez Jr. y "El Jardinero".

Añadió que desde el inicio de la actual administración estadounidense, México concretó 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de autoridades de ese país, incluidas cuatro personas integradas en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.

Johnson incluyó en el balance avances en el combate al tráfico de armas, con un aumento de 125 por ciento en incautaciones, así como progresos en el Tratado de Aguas de 1944, el saneamiento del Río Tijuana y la contención del gusano barrenador del ganado, temas que impactan en la seguridad y el comercio bilateral.