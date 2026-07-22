Juicio de Nicolás Maduro pospuesto hasta junio de 2027

Esta mañana, se llevó a cabo la tercera audiencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la cual apenas duró 18 minutos, donde el expresidente venezolano apareció delgado, pero con aspecto saludable durante su comparecencia este miércoles ante un tribunal federal de Nueva York.

De acuerdo con los retratos a lápiz, Maduro acudió vestido con un mono de color caqui, de manga corta y junto a su esposa. Durante su entrada saludó y siguió al interior de la sala, caminando con normalidad, sin mostrar dificultades de movilidad ni cojera como en audiencias previas.

El resultado de esta nueva audiencia fue la proposición del juez Alvin Hellerstein de que el juicio de Nicolás Maduro fuera el próximo 1 de junio de 2027, tras dos bloques de mociones en los que la defensa solicitará la inmunidad de los acusados.

En Estados Unidos, al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro se le acusa de cuatro cargos graves, relacionados con narcotráfico y posesión de armas. Específicamente, enfrenta acusaciones como:

Conspiración narcoterrorista.

Conspiración para importar cocaína.

Posesión de ametralladoras.

Artefactos destructivos.

Con información de EFE