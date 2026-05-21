¿Quiénes son los mexicanos detenidos en el laboratorio de metanfetaminas descubierto en Nigeria?

Fueron tres los mexicanos identificados en el operativo considerado como el golpe más fuerte contra el narcotráfico en la historia reciente de Nigeria. Las autoridades africanas lograron desmantelar el laboratorio de metanfetamina más grande jamás descubierto en el país.

Nigeria, señalado desde hace años como un punto clave para la producción y distribución de drogas hacia Europa y otras regiones de África, clausuró esta semana un laboratorio de dimensiones industriales ubicado en el estado de Ogun. En el sitio fueron detenidos tres ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados con la operación del complejo criminal.

Entre las nueve personas arrestadas en el narcolaboratorio — localizado en una granja dentro del bosque Adidegba — se encuentran Félix Nemecto Martínez, de 46 años; Jesús López Valles, de 40; y Juan Carlos Torrero, de 50 años. Todos fueron identificados por autoridades nigerianas como expertos en la producción de metanfetamina.

NDLEA #Nigeria busted a major meth lab in Ogun State. Among the arrested were 3 Mexican nationals. Over 2.4 tons of methamphetamine seized in a transnational syndicate operation.



No place in the world is safe from the terrorist Mexican cartels. pic.twitter.com/5TGuFFNO0e — David Wolf (@DavidWolf777) May 20, 2026

¿Qué hacían específicamente los mexicanos detenidos?

En el reporte de la Agencia Nacional para el Control de la Ley de Drogas de Nigeria (NDLEA), se detalló que el operativo duró cerca de 48 horas y permitió localizar el laboratorio oculto en una zona remota del bosque de Ijebu, en el estado de Ogun.

"La NDLEA ha asestado otro golpe devastador al crimen organizado transnacional al desmantelar completamente un sindicato de producción de metanfetamina nigeriano-mexicano altamente sofisticado y multimillonario", señaló la agencia en un comunicado oficial.

How NDLEA (@ndlea_nigeria) busted the biggest clandestine methamphetamine lab ever discovered in Nigeria in a remote forest in Ogun State to arrest international drug criminals with drugs worth over N480billion.



On Saturday, 16th May 2026, NDLEA Elite operatives of the SOU,... pic.twitter.com/3BEnPQskM6 — Man of Letters. (@Letter_to_Jack) May 20, 2026

En el mismo documento, las autoridades identifican a los mexicanos como "cocineros de metanfetamina". Dentro de las estructuras criminales, un "cocinero" es el encargado de mezclar precursores químicos y sintetizar drogas, una función altamente valorada dentro del narcotráfico debido al conocimiento técnico que requiere.