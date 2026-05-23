Muere hombre tras tiroteo cerca de la Casa Blanca; Servicio Secreto respondió al ataque

La tarde de este sábado 23 de mayo reporteros escucharon disparos cerca de la Casa Blanca, lo que provocó un confinamiento y una rápida respuesta del Servicio Secreto de Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia EFE, el Servicio Secreto informó que la agencia estaba investigando reportes de disparos en la esquina de la calle 17 y Pennsylvania Avenue Northwest, justo fuera del complejo de la Casa Blanca.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Miembros del cuerpo de prensa que se encontraban en el Jardín Norte fueron llevados rápidamente a la sala de prensa de la Casa Blanca. Dentro de la Casa Blanca, se indicó a los reporteros que permanecieran resguardados mientras agentes del Servicio Secreto gritaban "agáchense" y advertían sobre "disparos".

Un reportero dijo que los sonidos parecían provenir del lado del edificio Eisenhower Executive Office del complejo de la Casa Blanca.

Horas más tarde, autoridades estadounidenses confirmaron que el sospechoso aparentemente identificado como Nasire Best, de 21 años fue herido por agentes del Servicio Secreto luego de abrir fuego contra un puesto de control de seguridad cercano a la Casa Blanca.

El hombre fue trasladado a un hospital de Washington, donde posteriormente murió a causa de las heridas sufridas durante el intercambio de disparos.

El Servicio Secreto también informó que un transeúnte resultó herido durante el incidente.