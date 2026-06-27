Sismo de magnitud 4.8 vuelve a sacudir Venezuela

En Venezuela las personas a penas se estaban recuperando de terremotos que sacudieron el país y dejaron miles de damnificados y este sábado 27 de junio la tierra volvió a moverse en ese país.

Un nuevo sismo de 4.8 grados en escala de Richter sacudió la costa de Venezuela, y se pudo sentir en Caracas, el movimiento telúrico se produjo a las a las 15:20 hora local (19:20 GMT), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

Daños por los sismos en Venezuela

El pasado miércoles 24 de junio, se produjeron otros terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que han dejado al menos mil 430 muertos, al menos 3 mil 238 heridos y 3mil 142 familias damnificadas.

En este sentido el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) prevé que los daños causados en viviendas y activos económicos como vehículos, edificios y comercios podrían ascender a 6 mil 700 millones de dólares.

Lo anterior debido a que los terremotos fueron sentidos en importantes zonas pobladas y económicamente relevantes, incluyendo la capital venezolana, Caracas, y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua, señala el PNUD.

Los datos sugieren además posibles interrupciones del suministro eléctrico en partes de Carabobo, La Guaira, Caracas y Aragua.

"La rapidez y precisión de las evaluaciones iniciales son esenciales para una respuesta efectiva". indicó en el comunicado Luis Francisco Thais, representante residente del PNUD en Venezuela.

El funcionario aseguró que herramientas como RAPIDA ayudan a tomar decisiones basadas en evidencia para apoyar a las comunidades afectadas.

"Al mismo tiempo, cada crisis representa una oportunidad para replantear las estrategias de desarrollo colocando la resiliencia en el centro. Esto garantiza que la recuperación no solo permita restablecer lo perdido, sino también construir un futuro más sostenible", afirmó.

El PNUD estima que 1.7 millones de estructuras se encontraban en las zonas afectadas.

Sin embargo, la cifra de daños estimada no incluye afectaciones a la infraestructura de Venezuela, interrupciones económicas más amplias ni los costos de la reconstrucción a largo plazo.