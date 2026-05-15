Trump autoriza fábricas automotrices chinas en Estados Unidos

La relación entre Estados Unidos y China volvió a dar un giro inesperado tras una serie de declaraciones que podrían cambiar el rumbo de la industria automotriz en Norteamérica.

En medio de tensiones comerciales, aranceles y disputas por inversiones extranjeras, Donald Trump sorprendió al abrir la puerta a la instalación de fábricas automotrices chinas en territorio estadounidense, una postura que contrasta con sus críticas previas hacia México y el T-MEC.

El anuncio ha generado reacciones en el sector económico, político y automotriz, especialmente por el posible impacto que tendría en la producción regional de vehículos y en el empleo.

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Trump da luz verde a vehículos chinos

Durante una entrevista concedida a Fox News al finalizar su gira por China, el presidente Donald Trump aseguró que no tiene inconveniente en que empresas automotrices chinas construyan plantas en Estados Unidos, siempre y cuando generen empleos para trabajadores estadounidenses y produzcan dentro del país para evitar aranceles.

Las declaraciones ocurrieron luego de encuentros entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en los que ambos gobiernos discutieron temas relacionados con comercio, manufactura y producción industrial.

El mandatario estadounidense sostuvo que permitir la llegada de firmas chinas podría beneficiar a la economía local si las compañías deciden fabricar directamente en territorio norteamericano.

| Donald Trump afirmó que China aceptó comprar petróleo a Estados Unidos tras sus reuniones con Xi Jinping."Van a ir a Texas.



Vamos a empezar a enviar barcos chinos a Texas, a Luisiana y a Alaska. Eso es muy importante", señaló el presidente estadounidense. pic.twitter.com/yDDtdtGViZ — Radar Austral (@RadarAustral_) May 15, 2026

Trump afirmó que otras naciones ya realizan inversiones similares en Estados Unidos, mencionando el crecimiento de plantas vinculadas a marcas japonesas como Toyota y Honda. Según sus declaraciones, la estrategia busca incentivar la producción interna y reducir el impacto de los aranceles sobre vehículos importados.

La postura ha llamado la atención porque durante su campaña presidencial y en diversos discursos políticos, Trump criticó fuertemente la posibilidad de que empresas chinas instalaran fábricas automotrices en México para posteriormente exportar vehículos al mercado estadounidense aprovechando las ventajas del T-MEC.

Incluso, en marzo de 2025, el mandatario aseguró haber frenado proyectos automotrices chinos en territorio mexicano, argumentando preocupaciones económicas y de seguridad nacional, aunque esas afirmaciones nunca fueron comprobadas oficialmente.

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¿Afectará la colaboración de Trump y China a México?

El nuevo acercamiento entre Estados Unidos y China podría representar un cambio importante para México dentro de la industria automotriz de América del Norte.

Durante los últimos años, el país había sido señalado como un punto estratégico para la instalación de fabricantes chinos interesados en ingresar al mercado estadounidense mediante el tratado comercial regional.

Con las recientes declaraciones de Trump, analistas consideran que parte de esas inversiones podrían trasladarse directamente a Estados Unidos para evitar restricciones arancelarias y tensiones políticas relacionadas con el T-MEC. Esto podría modificar la dinámica de producción y exportación en la región.

México se ha consolidado como uno de los principales productores de automóviles del continente gracias a sus costos de manufactura, mano de obra y acuerdos comerciales. Sin embargo, la apertura de Trump hacia plantas chinas en territorio estadounidense podría reducir parte de la ventaja competitiva mexicana en el sector automotriz.

? Un gesto diplomático que no pasó desapercibido en China.



Durante una cena de gala, Elon Musk fue colocado junto a representantes de BYD, principal competidor de Tesla en el mercado automotriz chino. La escena llamó la atención porque no fue un caso aislado: pic.twitter.com/Au99U9ep5k — Chavista0101 (@Chavista0101) May 15, 2026

Además, el tema genera preocupación entre empresarios y especialistas debido a que varias compañías chinas habían mostrado interés en instalar operaciones en México para fortalecer sus cadenas de suministro y aumentar su presencia internacional.

Las declaraciones también reavivan el debate político sobre la relación comercial entre Estados Unidos, China y México, especialmente en un momento en el que el mercado automotriz enfrenta transformaciones por el crecimiento de los vehículos eléctricos, la competencia global y los nuevos esquemas de producción industrial.