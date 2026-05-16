Acamoto 2026: Saldo de heridos y detenidos durante el primer y segundo día

La mañana de este 16 de mayo, segundo día del Acamoto 2026, sorprendió a todo mundo, puesto que, a diferencia de otros años, en esta ocasión no hubo ni destrozos o basura. Sin embargo, el primer día dejó un enfrentamiento entre turistas y los miembros de la Guardia Nacional.

Desde hace 20 años se realiza el denominado Acamoto, un festival donde miles de motociclistas conducen hasta Acapulco para vacacionar. Sin embargo, este evento se ha caracterizado por la gran cantidad de disturbios que los vacacionistas ocasionan. El año pasado, por ejemplo, dejó 9 muertos y decenas de heridos.

Sin embargo, tras los diversos operativos de seguridad, tanto en Acapulco, como en la salida a Cuernavaca en Ciudad de México, hoy las detenciones, altercados y heridos son notoriamente menores que hace un año.

Menos detenciones y accidentes que el año pasado

De hecho, se implementó el operativo "Salvando vidas", en el Monumento al Caminero, donde los oficiales realizan pruebas de alcoholímetro a los turistas que se dirigen hacia Cuarnavaca o Acapulco. Hasta el momento, durante el Acamoto 2026, apenas van 5 detenciones y 2 accidentes.

ACAMOTO 2026. Autoridades han reportado 112 infracciones, 24 motocicletas aseguradas debido a irregularidades. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

Autoridades han reportado 112 infracciones, 24 motocicletas aseguradas debido a irregularidades, durante los operativos de la Costera Miguel Alemán. Hasta ahora, uno de los puntos rojos es la Playa Bonfil, donde se encuentran concentraciones de motociclistas. Sin embargo, en esta ocasión se evitaron arrancones y acrobacias.

Cero tolerancia a las motos en las playas

El Acamoto 2026 se realiza del 14 al 17 de mayo. Los operativos establecieron una revisión exhaustiva de los motociclistas para evitar accidentes fatales como los del año pasado. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades de Acapulco, ahora en las playas ya no pueden ingresar ni motocicletas, ni vehículos 4x4.

El mayor reto será la noche del sábado para domingo, cuando se espera que lleguen más motociclistas al puerto de Acapulco, Guerrero.