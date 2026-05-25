Acto nacional responde a ofensiva mediática, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acto público con enlaces en las 32 entidades para presentar un balance de su gobierno, pero también para responder a lo que considera una ofensiva mediática contra su administración y su proyecto político.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la movilización coincide con el segundo aniversario de la elección presidencial del 2 de junio de 2024 y la planteó como un ejercicio de rendición de cuentas.

"Nuestra visión siempre es dar un informe", dijo. Sin embargo, el mensaje incorporó un componente político explícito al vincular la convocatoria con el clima de disputa pública y la defensa de decisiones del gobierno federal.

Ofensiva mediática

"Es pertinente informar de por qué esta ofensiva mediática y también de defensa de la soberanía. En México decidimos los mexicanos, nadie más", afirmó. La presidencia todavía define si el mensaje saldrá desde Palacio Nacional o desde otro punto de la Ciudad de México.

Explicó que el Zócalo quedó descartado porque el espacio permanece ocupado por instalaciones vinculadas al Fan Fest del Mundial. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

Buscan sedes alternas al Zócalo

Sheinbaum precisó que el acto tendrá alcance nacional mediante conexiones simultáneas en plazas públicas de las 32 entidades, con transmisión central desde un punto aún por definir en la Ciudad de México. Explicó que el Zócalo quedó descartado porque el espacio permanece ocupado por instalaciones vinculadas al Fan Fest del Mundial, por lo que su equipo revisa sedes alternas.

Principales razones

La presidenta enmarcó la convocatoria como un informe sobre año y medio de gobierno y el periodo transcurrido desde su victoria electoral. Durante el anuncio, vinculó el mensaje con el entorno político reciente al señalar que explicará las razones de la "ofensiva mediática" que denuncia contra su administración, al tiempo que incorporará un mensaje sobre soberanía nacional.

Sheinbaum ironizó sobre analistas críticos antes de citar ejercicios demoscópicos que muestran amplia distancia entre Morena y la oposición en identificación partidista y preferencia electoral para la Cámara de Diputados. La mandataria presumió niveles de aprobación superiores al 70 por ciento y ventaja electoral de Morena en encuestas recientes.