Acusan a personal de clínica en Puebla de la desaparición de Blanca Adriana

Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, fue reportada como desaparecida luego de acudir este lunes 18 de mayo a una clínica de cirugías estéticas acompañada de su esposo.

De acuerdo con los reportes, Vázquez tenía una cita para realizarse una supuesta liposucción en la clínica Detox, ubicada en Calzada Zavaleta 2511, en la colonia Santa Cruz Buenavista, en Puebla.

Personal de la clínica le pidió al esposo de Blanca Adriana salir a comprar una faja, vendas y medicamento, proporcionándole además un número telefónico para avisar cuando regresara.

Sin embargo, una hora más tarde, cuando volvió a la clínica Detox, el esposo de Blanca Adriana encontró el establecimiento completamente vacío y no obtuvo respuesta al número que le habían proporcionado. El acompañante de Vázquez Montiel llamó de inmediato a la Policía Municipal.

Los elementos acudieron al lugar y, con autorización de los propietarios del inmueble — que se encontraba rentado — realizaron una inspección, pero no encontraron a ninguna persona dentro del establecimiento.

Posteriormente, familiares de Blanca Adriana acudieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde se abrió una carpeta de investigación y se activó el Protocolo Alba, mecanismo utilizado en casos de desaparición de mujeres y niñas.

¿Dónde se encuentra Blanca Adriana?

Tras la denuncia ante la Fiscalía, se realizó un cateo en la clínica Detox y el análisis de cámaras de seguridad reveló un hallazgo clave para la investigación.

Durante la ausencia del esposo de Blanca Adriana, fue captada Diana Palafox, presunta responsable de la clínica Detox, acompañada de dos personas aún sin identificar.

En las imágenes se observa una operación para colocar un bulto —que presuntamente sería el cuerpo de la víctima— dentro de un vehículo Mini Cooper con placas XVD-894-B del estado de Puebla.

Historia de terror en Puebla. Blanca Adriana Vázquez Montiel de 37 años asistió a la clínica "Detox" a realizarse un procedimiento estético. Personal de la clínica le dijo a su esposo que necesitaban algunos materiales médicos para Adriana. Él salió a comprarlos, cuando volvió,... pic.twitter.com/Ywngp4r3r3 — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) May 20, 2026

Las imágenes encendieron las alarmas entre familiares y amigos de Blanca Adriana, quienes iniciaron una campaña en redes sociales para localizarla, mientras permanece oficialmente desaparecida.