Aeroméxico busca fortalecer ruta aérea México-Venezuela en 2026

Aeroméxico anunció su intención de retomar los vuelos entre la Ciudad de México y Caracas, Venezuela como parte de su estrategia para ampliar su presencia en Sudamérica.

La aerolínea informó que la nueva ruta conectará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, a bordo de aviones Boeing 737 MAX.

El inicio de operaciones está previsto para octubre de 2026, aunque todavía depende de la autorización de las autoridades correspondientes.Con este posible regreso, Aeroméxico busca fortalecer la conectividad entre México y Venezuela.

"Seguimos explorando oportunidades para fortalecer nuestra red internacional", señaló Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales de Aeroméxico, al destacar que la ruta representaría un paso importante para ampliar la conexión de México con Sudamérica.

De concretarse la reapertura, sumaría un total de 10 rutas en Sudamérica, complementando sus destinos actuales en países como Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina.

Aeroméxico precisó que los horarios, itinerarios y disponibilidad de vuelos serán dados a conocer una vez que concluya el proceso de evaluación y aprobación gubernamental.