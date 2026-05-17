Agreden a elementos de Seguridad Federal en Tamaulipas; uno perdió la vida y otro más está hospitalizado

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) fueron agredidos por sujetos armados en Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos que iban concluyendo con su servicio, se vieron involucrados en un accidente de tránsito, donde una camioneta los impactó, misma que emprendió la huida.

En cumplimiento de su misión

Los elementos de seguridad iniciaron una persecución donde los tripulantes de la camioneta comenzaron a agredirlos con disparos de arma de fuego, además arribó otra camioneta con personas armadas que también accionaron armas de fuego contra los oficiales, por lo que los uniformados, al ver en riesgo su integridad física, repelieron la agresión.

"Derivado de estos hechos, uno de los oficiales presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica especializada; asimismo, otro integrante del SPF lamentablemente perdió la vida en cumplimiento del deber", decía el comunicado.

Matamoros, Tamaulipas.- En una emboscada en la colonia La Encatada asesinan a un elemento del Servicio de Protección Federal y hieren a otros dos. No hay detenidos #tamaulipas #matamoros #mexico pic.twitter.com/uEf6LbfHkg — fuerzas_especiales_mex (@FuerzasMex) May 17, 2026

De los hechos se dio vista a las autoridades ministeriales correspondientes para las diligencias e investigaciones pertinentes.

Por su parte la SSPC extendió sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del integrante del Servicio de Protección Federal que perdió la vida en cumplimiento del deber y afirmó que de inmediato se reforzaron las acciones coordinadas para ubicar a los responsables.

Localizan camioneta

Más tarde, los elementos de Sedena encontraron la camioneta que presuntamente se usó para alcanzar a sus compañeros y agredirlos; sin embargo, no había personas a bordo, ni rastro de un lugar al que haya huido.