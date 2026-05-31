Alessandra Rojo de la Vega pone en marcha la Ruta Pambolera Cuauhtémoc

Con la instalación de un tótem digital interactivo que marca la cuenta regresiva hacia el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dio inicio a la Ruta Pambolera Cuauhtémoc, con el objetivo de acercar la fiesta futbolística a la ciudadanía y convertir a la demarcación en un punto de encuentro para aficionados nacionales e internacionales.

Ubicado en la explanada de la alcaldía, el tótem digital permanecerá como un símbolo de la preparación rumbo al máximo evento deportivo del mundo. Además de mostrar el tiempo restante para el partido inaugural, ofrecerá información actualizada durante el desarrollo del torneo, fortaleciendo la conexión de vecinas, vecinos y visitantes con la experiencia mundialista.

Como parte de esta estrategia, del 29 al 31 de mayo se llevó a cabo la Ruta Pambolera Cuauhtémoc, un espacio de convivencia familiar que reunió actividades recreativas y deportivas gratuitas, entre ellas tiro a gol, portería inflable, intercambio de estampas del álbum oficial, dinámicas interactivas, activaciones de marcas, entrega de premios y una muestra gastronómica para el disfrute de las personas asistentes.

COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026.

Durante la inauguración, Alessandra Rojo de la Vega señaló que la Alcaldía Cuauhtémoc se prepara para recibir a miles de visitantes. Foto: Cuartoscuro

Rumbo a la Copa del Mundo 2026

Durante la inauguración, Alessandra Rojo de la Vega señaló que la Alcaldía Cuauhtémoc se prepara para recibir a miles de visitantes con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que se impulsan actividades que permitan a la ciudadanía sumarse al ambiente previo al torneo desde los espacios públicos de la demarcación.

"La Ruta Pambolera es una invitación para recorrer nuestras calles, mercados, plazas y espacios públicos que han hecho del fútbol parte de su historia cotidiana", afirmó Rojo de la Vega durante la inauguración.