Andrés López Beltrán dice que no descarta buscar la gubernatura de Tabasco en el futuro

El morenista Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no descarta, en un futuro, buscar la gubernatura por Tabasco.

El ex secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, comentó que esto sería después de intentar ganar la diputación por un distrito en el estado.

#Entérate II Andrés Manuel López Beltrán no descarta buscar la gubernatura de Tabasco en el futuro.



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En una entrevista con XHVX-Tabasco, Andrés López Beltrán aceptó que aún le falta aprender sobre elecciones, pero que por ello peleará por la diputación.

"Yo creo que me falta todavía desarrollarme políticamente, es mi primer cargo de elección popular, mi primera campaña, mi primera elección. Yo quiero aprender", sostuvo.

Afirmó que va a competir con legalidad por la diputación en igualdad de condiciones con los demás.

"Voy a hacer campaña como todos, no por ser hijo del ex presidente tendré privilegios", dijo.

Detalló que desde que llegó a Morena comenzó a hacer política y por ende, conoce a los militantes del país.

Relación con Medios

El hijo del ex presidente López Obrador afirmo que se mantendrá alejado de los medios de comunicación que "parece que son voceros de la oposición".