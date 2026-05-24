Anuncia PAN acciones para defender a la gobernadora de Chihuahua

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que implementará un plan de acción en defensa de la democracia, las libertades y de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ante la embestida del gobierno federal.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, convocó a la ciudadanía a cerrar filas en torno a la mandataria porque es fundamental para que se respeten los principios de la democracia.

El dirigente panista precisó que la ciudadanía ya comenzó a darse cuenta del doble rasero de Morena, mientras persiguen a quienes combaten al crimen organizado, mantienen protección política hacia personajes cercanos al oficialismo acusados de presuntos vínculos con grupos criminales.

Desmantelamiento no estaría causando debilitamiento a la oposición

Asimismo, aseguró que esta embestida política lejos de debilitar a la oposición está generando mayor respaldo ciudadano hacia Acción Nacional y hacia los gobiernos que sí enfrentan a la delincuencia y dan resultados.

Jorge Romero hizo un llamado a las y los mexicanos a mantenerse unidos. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

En este contexto, Jorge Romero hizo un llamado a las y los mexicanos a mantenerse unidos y defender las instituciones democráticas frente a cualquier intento autoritario.

Tras recalcar su indignación frente a la persecución política impulsada por Morena contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, mediante el uso faccioso de las instituciones del Estado, dijo que la ciudadanía se movilizará.

Señala a Morena por presuntos vínculos con crimen organizado

El dirigente panista afirmó que millones de mexicanas y mexicanos observan con preocupación cómo el oficialismo utiliza todo el aparato del Estado para intentar intimidar y desgastar a gobiernos de oposición, mientras protege y encubre a personajes de Morena señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

"Hoy más que nunca debemos defender la democracia, las libertades y el derecho de las y los mexicanos a vivir en un país donde no se persiga a quien piensa distinto", sostuvo.

Jorge Romero llamó a las y los ciudadanos a alzar la voz, desde cualquier lugar donde se encuentren, en defensa de Chihuahua, de la gobernadora Maru Campos y de todas aquellas personas que hoy son víctimas del abuso de poder del oficialismo", concluyó.

En defensa de la democracia

Asimismo, adelantó que en los próximos días Acción Nacional dará a conocer distintas acciones y expresiones ciudadanas en defensa de la democracia, las libertades y de la gobernadora de Chihuahua.