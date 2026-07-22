Destinan 111 mil mdp federales al EdoMex con el Plan Oriente

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal destina 111 mil millones de pesos al Estado de México como parte del Plan Integral para el Oriente, una estrategia que concentra inversiones en infraestructura, salud, movilidad, vivienda, agua potable y programas sociales para una de las zonas con mayor concentración poblacional del país.

"Son 111 mil millones de pesos que estamos invirtiendo en el Estado de México, principalmente en la zona oriente. Eso no quiere decir que no estemos invirtiendo, particularmente en la repavimentación de todas las carreteras federales del Estado de México o en el Estado de México, lo que estamos haciendo para apoyar el campo, educación, en fin, eso es en todo el estado", destacó.

Durante la conferencia matutina en Toluca, la mandataria señaló que el paquete de inversión reúne recursos de distintas dependencias federales con el objetivo de atender rezagos históricos en municipios del oriente mexiquense, donde habitan más de 10 millones de personas.

Para presentar los avances del plan participaron el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, quienes detallaron las obras que se desarrollan en la entidad.

¿Qué inversiones contempla el Plan Integral para el Oriente?

Las inversiones abarcan proyectos carreteros y de transporte público, ampliación de la infraestructura hidráulica para garantizar el abasto de agua y reducir inundaciones, construcción y modernización de hospitales y clínicas, así como acciones de vivienda y mejoramiento urbano.

Sheinbaum sostuvo que el Plan Oriente busca reducir las desigualdades entre el Valle de México y el resto de la zona metropolitana mediante una intervención coordinada del gobierno federal con las autoridades estatales y municipales.

Acciones coordinadas para reducir desigualdades en el Estado de México

La mandataria destacó que la inversión de 111 mil millones de pesos convierte al Estado de México en uno de los principales destinos de recursos federales para infraestructura y servicios durante su administración, con el propósito de elevar la calidad de vida de millones de habitantes y fortalecer el desarrollo económico de la región.