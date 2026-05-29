¿Quién era Adrián Salinas, vocero juvenil de Movimiento Ciudadano, asesinado tras ataque a camión en Jalisco?

Lo que comenzó como una discusión entre conductores terminó con la muerte de un pasajero que no tenía relación con el conflicto. Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco, fue asesinado cuando viajaba en transporte público rumbo a un evento partidista.

¿Cómo ocurrió el ataque que causó la muerte de Adrián Salinas?

La noche del 28 de mayo, Adrián Salinas Vázquez, de 22 años de edad, perdió la vida tras recibir un disparo mientras viajaba en una unidad de transporte público en Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron luego de un altercado vial entre el conductor de un camión de la ruta 186 y el automovilista de un vehículo particular. La discusión habría escalado hasta que el conductor del automóvil presuntamente persiguió la unidad y abrió fuego contra ella.

Uno de los proyectiles atravesó una de las ventanas del camión e impactó a Adrián Salinas en la cabeza. El joven no participaba en la disputa y, según la información disponible, únicamente se encontraba trasladándose a un evento de Jóvenes en Movimiento.

Fallece Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco, al ser alcanzado por una bala.

Viajaba en el transporte público y recibió un disparo derivado de un altercado vial entre un chofer y un automovilista armado. pic.twitter.com/7hb4BeqNea — Monica Garza (@monicagarzag) May 29, 2026

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Reacciones oficiales y comunitarias tras el asesinato

La noticia provocó conmoción entre integrantes de Movimiento Ciudadano en Jalisco, donde Adrián era reconocido por su participación dentro de la organización juvenil. Además, era hijo de Adrián Octavio Salinas Tostado, director de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Tlajomulco.

Tras conocerse el asesinato, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, condenó los hechos y aseguró que las autoridades estatales trabajan para identificar y detener al responsable mediante el sistema de videovigilancia y las investigaciones correspondientes.

Durante el evento al que se dirigía el joven, integrantes de la organización guardaron un minuto de silencio en su memoria y suspendieron las actividades previstas.

El caso ha generado indignación debido a que la víctima no tenía relación alguna con el conflicto que derivó en el ataque. Su muerte vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los episodios de violencia que surgen a partir de disputas cotidianas y que terminan afectando a personas ajenas a los hechos.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen y localizar al agresor, familiares, amigos y compañeros han exigido justicia para Adrián Salinas, cuya vida fue truncada por un acto de violencia ocurrido en plena vía pública.