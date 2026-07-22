Así era el campamento militarizado al que fue Dafne

El caso de Dafne Zapata ha preocupado a cientos de personas, luego de que se diera a conocer que fue al interior de un campamento relacionado con una academia militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas, la cual, según su madre, ya ha tenido decenas de casos de abuso y violencia hacia sus alumnos.

Y es que la semana pasada, ingresó ahí Dafne Zapata, quien a sus 13 años ingresó con el objetivo de pasar sus vacaciones de verano en un curso castrense. Sin embargo, no sabía que serían los últimos 4 días de su vida.

El jueves pasado, su madre recibió una llamada: Su hija ya no presentaba signos vitales. La versión oficial asegura que la menor se desvaneció mientras se bañaba en la regadera, pero su madre, Alejandra Quintos asegura que su hija adolescente habría sido torturada durante el campamento en la academia.

¿Dónde se encontraba el campamento a donde acudió Dafne?

De acuerdo con registros de domicilios y menciones en internet, en Ovaciones pudimos indagar que se trata de la Academia MIlitarizada de Marina Doenitz A.C. La institución educativa se encuentra ubicada en Nuevo León 102 S/N, C.P 89410, Ciudad Madero, Tamaulipas.



De acuerdo con Google Maps, esto es parte de las instalaciones de la Academia MIlitarizada de Marina Doenitz A.C. Foto: Google Maps

En la fachada, se encuentra un portón con visibles manchas tipo militar y un letrero en la parte superior que dice "En Dios confiamos Academia MIlitarizada de Marina Doenitz Cuartel Escuela. La fachada de la escuela, está pintada de blanco con anaranjado.

Tras el fallecimiento de la adolescente de 13 años, la academia cerró sus cuentas oficiales de redes sociales y se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Tamaulipas.

¿Qué pasó con el campamento de verano de la Academia MIlitarizada de Marina Doenitz?

Actualmente, el campamento de verano de la academia se encuentra clausurado y bajo una investigación derivada del feminicidio de Dafne Zapata Quintos, quien murió trágicamente a los 13 años, según aclara su mamá, víctima de maltrato al interior del establecimiento.

El caso de Dafne, destapó otras denuncias de exalumnos sobre abusos físicos, maltrato y castigos extremos que se viven adentro de la escuela, que se presume militarizada. Sin embargo, esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum declaró que no tienen ningún tipo de afiliación o relación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).