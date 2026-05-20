Omar Chávez es arrestado en Sinaloa y llevado al penal de Culiacán

Omar Chávez Carrasco, hijo del legendario ex boxeador mexicano Julio César Chávez, fue detenido este miércoles en Culiacán, Sinaloa, según información del Registro Nacional de Detenciones.

La captura habría sido realizada por elementos de la Policía Estatal Preventiva durante la mañana de este 20 de mayo. Tras su aseguramiento, Omar Chávez fue ingresado al penal de Aguaruto, ubicado en la capital sinaloense.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado oficialmente las causas de la detención ni los cargos que podrían existir en su contra.

Ni el ex campeón mundial Julio César Chávez ni integrantes de su familia han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Omar Chávez ha mantenido una carrera profesional dentro del boxeo desde hace varios años y ha protagonizado distintos combates en México y Estados Unidos, además de mantenerse como una figura mediática ligada al deporte y al entretenimiento.