Banco europeo financiará empresas que inviertan en México

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Banco Europeo de Inversiones ya inició reuniones con las secretarías de Hacienda y Economía para abrir esquemas de financiamiento dirigidos a empresas privadas que busquen invertir en México, días después de la firma del acuerdo global modernizado entre México y la Unión Europea.

La mandataria explicó que el objetivo del gobierno no es acceder directamente a financiamiento público, sino facilitar capital para compañías que quieran ampliar operaciones en el país. "Lo que nos interesa más a nosotros en términos del financiamiento no es al gobierno, sino a las empresas privadas europeas o de otras nacionalidades que quieran invertir en México, incluso empresas mexicanas", señaló.

Respaldo a proyectos industriales

Sheinbaum indicó que las conversaciones incluyen mecanismos para respaldar proyectos industriales, particularmente en el sector farmacéutico, luego de que la Unión Europea anunciara inversiones equivalentes a 100 mil millones de pesos. También destacó que el acuerdo comercial abre nuevas posibilidades de exportación para medicamentos producidos en México hacia Europa y otros mercados.

La visita de la presidenta del banco europeo ocurrió pocos días después del encuentro bilateral celebrado la semana pasada, en medio del relanzamiento de la relación económica entre México y la Unión Europea. El gobierno federal busca aprovechar el nuevo acuerdo para atraer inversión manufacturera y fortalecer cadenas de producción estratégicas.

BANCO EUROPEO.

La visita de la presidenta del banco europeo ocurrió pocos días después del encuentro bilateral celebrado la semana pasada. Foto: Cuartoscuro

El movimiento ocurre mientras México intenta consolidarse como plataforma de producción farmacéutica y manufacturera para exportación, en un escenario de reconfiguración comercial y competencia internacional por nuevas inversiones industriales.