Boyas contra migrantes obligan a cerrar puentes y afectan comercio México-EU

Las barreras flotantes que el gobierno de Estados Unidos pretende utilizar para contener el cruce irregular de migrantes en el río Bravo terminaron por afectar una de las actividades que Washington busca proteger: el comercio fronterizo con México.

Impacto de las boyas en el comercio fronterizo

Las lluvias registradas la semana pasada en Texas arrastraron cerca de un centenar de boyas cilíndricas que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) mantenía almacenadas en Shelby Park, cerca de Eagle Pass, antes de su instalación.

La corriente las desplazó río abajo hasta Laredo, donde obligaron al cierre temporal de puentes internacionales y al desvío del tránsito comercial.

De acuerdo con The Texas Tribune, las autoridades de Eagle Pass suspendieron durante aproximadamente tres horas el paso por dos cruces internacionales el 17 de julio para evitar que las estructuras fueran impactadas por las boyas. Por esos puentes circulan diariamente alrededor de 9 mil vehículos entre Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila.

El administrador municipal de Eagle Pass, Homero Balderas, explicó que la suspensión respondió a un criterio preventivo.

"Los puentes son la principal fuente de ingresos para la ciudad. Era indispensable asegurarnos de que no existiera ningún riesgo para la infraestructura", declaró al medio texano.

Reacciones y medidas oficiales ante el incidente

La emergencia continuó río abajo. El domingo, varias boyas quedaron atoradas en la base del World Trade Bridge, uno de los cruces comerciales más importantes entre México y Estados Unidos.

El gobierno de Laredo desvió el transporte de carga hacia el puente Colombia-Solidarity mientras cuadrillas federales retiraban el material y verificaban la estructura. Las operaciones comerciales se restablecieron el lunes después de confirmar que no existían daños.

El alcalde de Laredo, Víctor D. Treviño, informó que la inspección descartó afectaciones estructurales, aunque insistió en retirar completamente las boyas antes de normalizar el flujo de mercancías.

La CBP precisó que el equipo todavía no había sido colocado en el río Bravo cuando ocurrió la creciente. La dependencia indicó que trabaja junto con la empresa contratista para recuperar las boyas arrastradas por la corriente.

El incidente reactivó las críticas contra este tipo de infraestructura. El representante estatal por Texas Eddie Morales Jr., demócrata por Eagle Pass, afirmó que las boyas representan un obstáculo para los cuerpos de emergencia y advirtió que las inundaciones también pudieron desplazar kilómetros de alambre de púas instalado en la ribera del río Bravo. El legislador pidió revisar la permanencia de esas barreras.

El episodio exhibe un efecto no previsto de la estrategia fronteriza estadounidense. Un sistema diseñado para desalentar el cruce de migrantes terminó por interrumpir el tránsito comercial en dos de los corredores más importantes entre México y Estados Unidos, una consecuencia que coloca en tensión dos de las prioridades de Washington: reforzar la seguridad fronteriza sin afectar la actividad económica binacional.