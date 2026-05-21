Becas del Bienestar hoy estrenan buscador de folio

Esta mañana, durante la Conferencia del Pueblo se comunicó que a partir de hoy, el portal de Becas del Bienestar podrá tener un buscador de folios para facilitar el acceso a la consulta del estatus de solicitud de alguno de los apoyos gubernamentales, como la Beca Rita Cetina.

Esta mañana el coordinador de becas para el Bienestar, Julio León presentó durante la Mañanera del Pueblo, el nuevo buscador de folios para cualquier apoyo gubernamental, que estará disponible a partir de la tarde de este 21 de mayo para facilitar la consulta del estatus de solicitud de cualquiera de los apoyos económicos.

El titular del programa Becas para el Bienestar, informó quela Beca Rita Cetina ha beneficiado a 15 millones 417 mil estudiantes de los niveles de educación básica: Preescolar, primaria y secundaria. Además, señaló que la convocatoria de inscripción estará disponible los próximos 3 meses.

¿A qué hora se habilita el buscador de folios de Becas del Bienestar?

Según la declaración de Julio León, coordinador de Becas para el Bienestar, durante la Conferencia del Pueblo, el nuevo buscador de folios estará disponible a partir de hoy a las 16:00 de la tarde y de hecho contará con un código QR para acceder con mayor facilidad.

A partir de las 4 de la tarde podrás consultar el estatus de tu solicitud de beca. Foto: Youtube @Gobierno de México ❮ ❯

Requisitos para solicitar la Beca Rita Cetina

La convocatoria para realizar la solicitud de la Beca Rita Cetina está abierta desde el 18 de mayo y cerrará el 31 de julio. Se tiene contemplado hacer entrega de 5 millones de tarjetas. Los requisitos para solicitar el apoyo económico para los estudiantes son:

Del padre o tutor:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos 6 meses)

De la o el estudiante:

Acta de nacimiento

CURP

Beca Gertrudis Bocanegra llega a Chiapas y Campeche

La Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra llegará a Campeche. El anuncio apunta a fortalecer el respaldo para estudiantes de educación superior que requieren apoyo para trasladarse a su escuela y continuar sus estudios. pic.twitter.com/zskpmZqVgp — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) May 20, 2026

Además, el funcionario agregó que la beca para transporte Gertrudis Bocanegra ampliará su cobertura a los estados de Chiapas y Campeche a partir del próximo ciclo escolar. El programa beneficiará a 167 mil 597 estudiantes en dichas entidades.