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Domingo de bicicleta en CDMX: Rutas y horarios para ir a rodar este 17 de mayo

Las mejores rutas para salir a rodar en CDMX este domingo 17 de mayo

Bicicleta en CDMX. Rutas y destinos de rodadas ciclistas este domingo 17 de mayo. Foto: Cuartoscuro
Bicicleta en CDMX. Rutas y destinos de rodadas ciclistas este domingo 17 de mayo. Foto: Cuartoscuro

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Si te gusta salir a rodar, queremos decirte que este domingo estás de suerte, pues en CDMX existen colectivos que se reúnen en distintos puntos de la ciudad para visitar diversos destinos. Desde Iztapalapa hasta Coyoacán, hay al menos 5 agrupaciones de ciclistas que realizarán excursión dominical. 

Según la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), habrá rodadas ciclistas en las alcaldías de: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Coyoacán, La Magdalena Contreras y Tlalpan. Todas con destino a parques, haciendas o sitios al aire libre para fines recreativos. 

Paseo Dominical Muévete en Bici

Además de estas rodadas, también estará disponible el Paseo Dominical Muévete en Bici, la ya tradicional ciclovía recreativa, que habilita calles y avenidas de la capital para  dar paso a personas corredoras, patinadoras y ciclistas en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Coyoacán. 

¿Cuándo? Todos los domingos, excepto el último del mes de 8:00 a 14:00 horas.

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BICICLETA EN CDMX. Estas son las rutas para las rodadas ciclistas en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Recorrido XC (Magdalena Contreras y Tlalpan)

  • Hora: 6:00 y 7:00 
  • Lugar 1: El punto de partida será de la Fuente de Dinamos, Reserva de los Dinamos, Col. La Carbonera
  • Lugar 2:  El segundo punto de partida será enPuente Ciclopista, Carretera México – Cuernavaca
  • Ambos puntos de partida tienen como destino la ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos
  • Aforo: 25 personas

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Scualos (Tlalpan)

Hora: 06:30

  • Los puntos de partida serán: Viaducto Tlalpan y San Fernando, Col. Arenal Tepepan
  • Destino: Amecameca, Estado de México
  • Aforo: 25

Ciclistas pachecos CDMX (Cuauhtémoc)

  • Hora: 14:30
  • Lugar: Estudio Hija de Ganya 420, Camelia No. 21, Col. Guerrero
  • Destino: Parque Público "Carpatos", Alc. Miguel Hidalgo
  • Aforo: 25 

Biciorientados (Iztapalapa)

Hora: 06:30

  • Lugar: Estacionamiento del Vips Plaza Oriente, Av. Canal de Tezontle No. 1520, Col. Doctor Alfonso Ortiz Tirado
  • Destino: Hacienda Molino de las Flores, Texcoco de Mora, Estado de México.
  • Aforo: 25 

Gatos Bloqueadores Bikers (Coyoacán)

  • Hora: 08:00
  • Lugar: Bajo Puente del Estadio Banorte, Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa
  • Destino: Parque Nacional Cerro de la Estrella, Alc. Iztapalapa
  • Aforo: 25 personas

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