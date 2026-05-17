Domingo de bicicleta en CDMX: Rutas y horarios para ir a rodar este 17 de mayo

Si te gusta salir a rodar, queremos decirte que este domingo estás de suerte, pues en CDMX existen colectivos que se reúnen en distintos puntos de la ciudad para visitar diversos destinos. Desde Iztapalapa hasta Coyoacán, hay al menos 5 agrupaciones de ciclistas que realizarán excursión dominical.

Según la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), habrá rodadas ciclistas en las alcaldías de: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Coyoacán, La Magdalena Contreras y Tlalpan. Todas con destino a parques, haciendas o sitios al aire libre para fines recreativos.

Paseo Dominical Muévete en Bici

Además de estas rodadas, también estará disponible el Paseo Dominical Muévete en Bici, la ya tradicional ciclovía recreativa, que habilita calles y avenidas de la capital para dar paso a personas corredoras, patinadoras y ciclistas en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Coyoacán.

¿Cuándo? Todos los domingos, excepto el último del mes de 8:00 a 14:00 horas.

BICICLETA EN CDMX. Estas son las rutas para las rodadas ciclistas en CDMX. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

Recorrido XC (Magdalena Contreras y Tlalpan)

Hora: 6:00 y 7:00

Lugar 1: El punto de partida será de la Fuente de Dinamos, Reserva de los Dinamos, Col. La Carbonera

El punto de partida será de la Fuente de Dinamos, Reserva de los Dinamos, Col. La Carbonera Lugar 2: El segundo punto de partida será en Puente Ciclopista, Carretera México – Cuernavaca

El segundo punto de partida será en Puente Ciclopista, Carretera México – Cuernavaca Ambos puntos de partida tienen como destino la ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos .

en el estado de . Aforo: 25 personas

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Scualos (Tlalpan)

Hora: 06:30

Los puntos de partida serán: Viaducto Tlalpan y San Fernando, Col. Arenal Tepepan

Viaducto Tlalpan y San Fernando, Col. Arenal Tepepan Destino: Amecameca, Estado de México

Amecameca, Estado de México Aforo: 25

Ciclistas pachecos CDMX (Cuauhtémoc)

Hora: 14:30

14:30 Lugar: Estudio Hija de Ganya 420, Camelia No. 21, Col. Guerrero

Estudio Hija de Ganya 420, Camelia No. 21, Col. Guerrero Destino: Parque Público "Carpatos", Alc. Miguel Hidalgo

Parque Público "Carpatos", Alc. Miguel Hidalgo Aforo: 25

Biciorientados (Iztapalapa)

Hora: 06:30

Lugar: Estacionamiento del Vips Plaza Oriente, Av. Canal de Tezontle No. 1520, Col. Doctor Alfonso Ortiz Tirado

Estacionamiento del Vips Plaza Oriente, Av. Canal de Tezontle No. 1520, Col. Doctor Alfonso Ortiz Tirado Destino: Hacienda Molino de las Flores, Texcoco de Mora, Estado de México.



Hacienda Molino de las Flores, Texcoco de Mora, Estado de México. Aforo: 25

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