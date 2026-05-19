Buscan orden de aprehensión contra Lady Racista tras incumplir orden judicial

Ximena Pichel, conocida en redes sociales como Lady Racista, podría recibir una orden de aprehensión tras incumplir con la orden que un juez le dio tras el incidente que la volvió viral en julio del 2025.

La modelo argentino-mexicana, y supuesta actriz, ha sido citada para este 20 de mayo luego de no haber acudido a los cursos y terapias contra la discriminación que le fueron ordenadas como sanción tras el incidente que vivió con un policía de tránsito de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Poder Judicial capitalino buscarán que agravar la situación de Pichel, tras el incumplimiento de las medidas cautelares que se le imputaron en 2025.

¿Qué hizo Lady Racista?

La modelo de 45 años fue filmada en julio del 2025 luego de que un policía de tránsito intentara inmovilizar el vehículo marca Mercedes-Benz perteneciente a Ximena Pichel. Esto debido a que incumplió con el pago de un parquímetro en la colonia Hipódromo Condesa de la capital mexicana.

Pichel comenzó a gritar y a agredir verbalmente al oficial de tránsito — identificado solamente como Carlos — que buscaba cumplir con sus obligaciones. La supuesta actriz llamó "negro" y "naco" al policía, hecho que fue filmado y se volvió viral en redes sociales.

"Lady Racista" fue captada en video agrediendo verbalmente a oficiales de tránsito de la CDMX, luego de que su vehículo fuera inmovilizado con una "araña" por estar mal estacionado en la colonia Condesa, una de las zonas con mayor flujo vehicular y turístico de la capital. pic.twitter.com/5gSWm7niMM — Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) July 5, 2025

Los hechos fueron condenados públicamente incluso por la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El policía presentó una denuncia formal contra Pichel en julio del 2025 y de ahí derivaron las medidas cautelares del juez que la modelo terminó incumpliendo.