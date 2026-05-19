C5 atenderá emergencias en inglés para turistas durante el Mundial

Ante la llegada masiva de turistas extranjeros por la Copa Mundial de Futbol, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) habilitó atención de emergencias en inglés.

A través del 9-1-1 y otras líneas de auxilio, habrá operadores bilingües especializados en asistencia médica, seguridad y orientación turística para visitantes internacionales.

La estrategia contempla la participación de 20 operadores bilingües distribuidos en distintas áreas de atención, de los cuales, 10 de ellos cuentan con capacitación médica para brindar apoyo en el área de Telemedicina y Atención Prehospitalaria.

Los otros diez atenderán reportes y solicitudes en las líneas 9-1-1 de emergencias, 089 de denuncia anónima, *765 de atención a mujeres víctimas de violencia, así como el número 55 5036 3301 para casos relacionados con extorsión y fraude.

Al precisar que el programa permanecerá en operación durante el desarrollo del evento deportivo y continuará activo en las semanas posteriores, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, explicó que los operadores bilingües estarán concentrados en la atención de emergencias y urgencias en el área de Telemedicina.

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Ante cualquier emergencia solicita el apoyo... pic.twitter.com/bKN8BZiie5 — C5 CDMX (@C5_CDMX) May 19, 2026

Además van a brindar orientación respecto a la oferta de servicios turísticos de la Ciudad de México durante el Mundial de Futbol.

Primer caso del C5 atendido en inglés en la línea 9-1-1

Guerrero Chiprés informó que el sistema ya registró la primera atención en inglés a través de la línea 9-1-1, luego de que una ciudadana estadounidense solicitó apoyo tras presentar dolores abdominales.

Detalló que la mujer llegó a la Ciudad de México para visitar a su hijo y, tras comunicarse con el número de emergencias, fue canalizada al área de Telemedicina, donde una operadora bilingüe le brindó orientación médica.

"En el área de Telemedicina la operadora bilingüe le brindó orientación médica, envió el recurso prehospitalario en motocicleta y posteriormente una ambulancia la llevó al Hospital Juárez", explicó Guerrero Chiprés.