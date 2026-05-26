Cae Isai "N", sobrino de "El Chapo" en Nogales, Sonora

Esta mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, comunicó a través de su red social X, que se realizó la detención de Isai "N", sobrino de "El Chapo" Guzmán, quien cuenta con orden de extradición. El hecho se llevó a cabo en el municipio de Nogales, Sonora.

García Harfuch, explicó que la detención se realizó derivada de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de Defensa Nacional y en coordinación con la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal e instituciones del Gabinete de Seguridad, se realizaron dos acciones relevantes contra estructuras criminales.

Además, según apuntó el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, también se realizó una orden de cateo en Tapachula, Chiapas, en un inmueble, donde se aseguraron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central de @Defensamx1 y en coordinación con @FGRMexico , a través de la Agencia de Investigación Criminal, @GN_MEXICO_ e instituciones del @GabSeguridadMX , se realizaron dos acciones relevantes contra estructuras criminales.

¿Quién es Isai "N"?

Los delitos por los que fue requerido Isai "N" sib; producción y distribución de drogas sintética hacia Estados Unidos y Costa Rica. Su nombre ya había aparecido en investigaciones y operativos federales relacionados con el entorno familiar del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

De acuerdo con el comunicado oficial, se desempeñaba como operador logístico en un grupo delictivo.

Luego de trabajos de investigación, así como de vigilancias estratégicas, los efectivos identificaron un inmueble en la colonia Casa Blanca, en el municipio de Nogales, Sonora.

Coordinador logístico

Ahí, permanecía un sujeto identificado como uno de los coordinadores logísticos de un grupo delictivo y que además cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición vigente por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Con los datos de prueba recabados, un Juez de Control otorgó la orden de cateo para intervenir en el domicilio. Tras un despliegue operativo se cumplimentó el mandamiento judicial y se detuvo a Isaí "N", le aseguraron dos armas de fuego largas y cartuchos.

Al detenido le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. En tanto el domicilio quedo sellado y bajo resguardo policial.